غزل های شاهوار حافظ ساخته ای خنیایی است

به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال الدین کزازی، نویسنده، مترجم، شاهنامه‌پژوه و پژوهشگر برجسته یکشنبه شب در نشست تخصصی «حافظ و ادبیات» برای علاقه مندان شیرازی خود پیشینه فال گرفتن بشر و چرایی آن را رمز گشایی کرد.

وی به موضوع گرفتن فال با دیوان حافظ پرداخت و گفت: بدون هیچ اغراقی حافظ بزرگترین غزلسرای جهان است و یکی از ویژگی های برجسته و منحصر به فرد دیوان حافظ نقش پذیری است، موضوعی که باعث می شود مخاطب یا فال خواه خود را در آیینه سخنان آب گون حافظ ببیند.

کزازی با تاکید براینکه حافظ حد زبان فارسی را بسیار بالا برده است، ادامه داد: سخن حافظ در جایی است که ما پس از آن به جهان خنیا پیوند می خوریم.

این پژوهشگر، عنوان کرد: کهن ترین شیوه فال گیری توسط بشر را می توان در حرکت مرغان آسمان متصور شد و برهمین اساس در زبان پارسی پهلوی به کسی که فال می گرفته «مرغ نشان» می گفتند، یعنی کسی که از نشانه های مرغان آگاه بوده و رمز و راز حرکت آنها را می شناخته است.

وی با بیان اینکه استفاده از دود از دیگر روش های فال گیری در گذشته به حساب می آمده است، گفت: به این افراد نیز «دودافکن» می گفتند.

کزازی در ادامه استفاده از ریگ را به عنوان یکی دیگر از روش های فال گرفتن در گذشته های دور عنوان کرد و گفت: روش کار بدین شکل بوده که مشتی ریگ را بر روی زمین می ریختند و براساس چگونگی قرارگرفتن آنهابه تفسیر وتاویل سرنوشت افراد می پرداختند، این در حالی است که در کارکردی دیگر، برای گرفتن فال از ریزه های باریک چوب نیز برهمین منوال استفاده می شده تا در دروازه راز را بر روی «فال خواه»-کسی که تمایل به گرفتن فال دارد- بگشایند.

به گفته این نویسنده و پژوهشگر، امروز با شیوه های تازه تری از فال گرفتن مواجه هستیم؛ از این نمونه می توان به فال قهوه جوشان و یا فال با برگه هایی که تاروت نامیده می شود اشاره کرد.

کزازی یکی از ویژگی های قهوه را نقش پذیری آن دانست و گفت: در هیچ کدام از ابزارهای گرفتن فال نیروی شگرف و مینوی وجود ندارد و تنها ویژگی آنها را می توان نقش پذیری «فال خواه» دانست.

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: واقعیت این است که در فال خوان (گیرنده فال) هم هیچ نیروی شگفت انگیزی وجود ندارد و او تنها با زبان نشانه ها و نماد آشناست و از همین داشته خود برای گرفتن فال استفاده می کند.

کزازی با طرح این پرسش که چه نیرویی در فال وجود دارد که نه تنها در ایران بلکه درسایر کشورهای جهان هم امروز شاهد رونق فال و فال گیری هست، گفت: تنها پاسخ این سوال، نیروی باور فال خواه است که باعث شده این رفتار در طول تاریخ تداوم داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم با اهدا لوح و گل از تلاش ها و فعالیت های فرهنگی این استاد ببرجسته توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل شد.