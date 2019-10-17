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۲۵ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۳۸

یک هشتم نهایی جام حذفی؛

توقف استقلال برابر فجر در نیمه اول/ قفل دروازه شیرازی‌ها باز نشد

توقف استقلال برابر فجر در نیمه اول/ قفل دروازه شیرازی‌ها باز نشد

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال و فجرسپاسی در شرایطی با تساوی به پایان رسید که شاگردان استراماچونی موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتند اما قفل دروازه تیم شیرازی بسته ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی عصر امروز پنجشنبه با دیدار تیم های استقلال و فجرسپاسی در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. 

استقلال در این دیدار با سید حسین حسینی، روزبه چشمی، عارف غلامی، فرشید اسماعیلی، مهدی قائدی، وریا غفوری، داریوش شجاعیان، هرویه میلیچ، مسعود ریگی، محمد دانشگر و آرش رضاوند به میدان رفت.

شاگردان استراماچونی شروع خوبی در این دیدار داشتند و حملاتی را روی دروازه حریف شیرازی پی ریزی کردند اما هر بار به دلیلی نتوانستند توپ را وارد دروازه کنند. مهدی قائدی و فرشید اسماعیلی در نیمه اول صاحب چند موقعیت شدند که مدافعان تیم فجر اجازه رسیدن به گل را به آنها ندادند. در دقیقه 14 به تیر دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. 

در دقایق پایانی نیمه اول تیم فجر که در چند ضد حمله خطرناک ظاهر شده بود موقعیت هایی را روی دروازه استقلال ایجاد کرد. اما مهمترین اتفاق دقایق پایانی ضربه سر قائدی بود که از درون محوطه شش قدم زد و دروازه بان فجر اجازه ورود توپ به دروازه را نداد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

کد مطلب 4749669
رضا خسروي

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