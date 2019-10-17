به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی عصر امروز پنجشنبه با دیدار تیم های استقلال و فجرسپاسی در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

استقلال در این دیدار با سید حسین حسینی، روزبه چشمی، عارف غلامی، فرشید اسماعیلی، مهدی قائدی، وریا غفوری، داریوش شجاعیان، هرویه میلیچ، مسعود ریگی، محمد دانشگر و آرش رضاوند به میدان رفت.

شاگردان استراماچونی شروع خوبی در این دیدار داشتند و حملاتی را روی دروازه حریف شیرازی پی ریزی کردند اما هر بار به دلیلی نتوانستند توپ را وارد دروازه کنند. مهدی قائدی و فرشید اسماعیلی در نیمه اول صاحب چند موقعیت شدند که مدافعان تیم فجر اجازه رسیدن به گل را به آنها ندادند. در دقیقه 14 به تیر دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت.

در دقایق پایانی نیمه اول تیم فجر که در چند ضد حمله خطرناک ظاهر شده بود موقعیت هایی را روی دروازه استقلال ایجاد کرد. اما مهمترین اتفاق دقایق پایانی ضربه سر قائدی بود که از درون محوطه شش قدم زد و دروازه بان فجر اجازه ورود توپ به دروازه را نداد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.