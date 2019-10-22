تشریح برنامه های محرومیت زدایی کمیته امداد

مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقداماتی که کمیته امداد در راستای کاهش محرومیت و فقر زدایی انجام می‌دهد، افزود: توانمندسازی در صدر برنامه‌های کمیته امداد قرار دارند و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دستور دادند و بر همین اساس در امداد همه با هم مصمم هستیم که نظر مقام معظم رهبری را عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات با رعایت تکریم و حرمت گذاری برای محرومان در صدر برنامه‌های ما قرار دارد.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: توانمندسازی چند رکن اساسی دارد که اشتغال، مسکن و زیرساخت‌های فرهنگی از جمله این ارکان هستند و بر همین اساس برای اینکه بتوانیم تفکر فعال بودن و پرکار بودن را اجرایی کنیم باید به معنای واقعی زاهد بودن را رعایت کنیم یعنی باید با انرژی و استعدادهای بدنی در جهت گره گشایی از کار محرومان تلاش شود و کمترین بهره برای زندگی شخصی خود برداشته شود و این کار و تفکری است که در کمیته امداد به عنوان یک نهاد انقلابی انجام می شود.

وی اظهار داشت: در رابطه با اشتغال که یکی از پایه های توانمندسازی است باید حتماً به سراغ مدل‌های جدیدی برویم که یک نمونه از این برنامه‌ها راه اندازی موکب اشتغال است که به نظر می‌رسد می‌توانند ظرفیت‌های مردمی را برای اشتغال بیشتر مددجویان به کار گیرد چرا که هرجا مردم به کمک آمدن بسیاری از مشکلات حل شده است.

بختیاری در مورد مستمری و معیشت مددجویان تحت پوشش نیز گفت: در بودجه سالیانه اعتباری از سوی دولت برای مستمری مددجویان در نظر گرفته می‌شود که بعد از تصویب مجلس در اختیار ما قرار می گیرد البته در کنار بودجه ای که به ما می‌دهند ، ده‌ها خدمت دیگر باید برای مددجویان انجام دهیم که در اینجا مردم ما را کمک می‌کنند.

به گفته وی، اقداماتی مانند جشن عاطفه‌ها ، تامین جهیزیه ، مسکن، طرح اکرام و محسنین از جمله اقداماتی است که با کمک های مردمی در جهت رفع نیازهای مددجویان و نیازمندان انجام می‌شود.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: مستمری یکی از ده ها خدماتی است که کمیته امداد به مددجویان ارائه می دهد.