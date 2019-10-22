هشدار مقاومت فلسطین نسبت به تجاوزات صهیونیستها علیه مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای به رژیم صهیونیستی نسبت به ادامه تجاوزات علیه مسجد الاقصی هشدار دادند.

این گروه ها تاکید کردند که این تجاوزات شعله های آتشی است که در نهایت دامن اشغالگران را خواهد گرفت.

آنها هم چنین از پایداری ساکنان قدس، کرانه باختری، سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ و تمامی کسانی که از مسجد الاقصی دفاع می کنند قدردانی کردند.

گروه های مقاومت فلسطین، خواستار حضور گسترده و پررنگ فلسطینیان در مسجد الاقصی به منظور دفاع از آن در برابر اشغالگران صهیونیست شدند تا دشمن قبل از انجام هرگونه تجاوزی هزار بار به عواقب آن بیندیشد.