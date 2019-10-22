راه اندازی کتابفروشی آنلاین مبتنی بر هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کتابفروشی آنلاین Booksby.ai به طور کامل با استفاده از فناوری هوش مصنوعی طراحی و اداره می شود. تمامی امکانات و جنبه های این سایت با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی طراحی شده و به عنوان مثال چینش کتاب ها در سایت و همین طور انتخاب و نمایش جلد آنها و نیز گزینش و انتشار نقدها و تصاویر افراد منتقد کتب از طریق هوش مصنوعی انجام می شود.

تمامی کتبی که برای خرید در این سایت به نمایش گذاشته شده اند، از طریق سایت آمازون در دسترس هستند. آندریاس رفسگارد و میکل لوس که سایت Booksby.ai را راه اندازی کرده اند، می گویند استفاده از هوش مصنوعی در سایت یادشده موجب گردیده تا بسیاری از اموری که باید توسط انسان ها انجام شوند به طور کامل به صورت ماشینی و بی دردسر صورت بگیرند.

در حال حاضر با افزودن هر کتاب به این سایت، عنوان اصلی، اسامی نویسندگان، توضیح و معرفی کتاب و نقدهای مختلف به صورت خودکار به صفحه کتاب یادشده اضافه می شود.

همچنین تصاویر جلد و افراد ناقد هم در کنار هر کتاب قرار می گیرد.

اجرای چنین طرحی زمینه را در آینده برای اجرای ابتکار عمل های مشابه فراهم می کند و می توان سایت های مشابهی را با امکانات و خدمات متنوع راه اندازی کرد که نیاز به دخالت انسان در آنها برای تامین محتوا و ارائه سرویس های فروش آنلاین و غیره به حداقل برسد.