هم افزایی رسانه ای نیاز کردستان/ حفظ وحدت اولویت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبدالملکی ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما، نشریات محلی و خبرگزاری ها باید با هم افزایی و همگرایی در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه در یک مسیر مشترک قرار گیرند.

وی با اشاره به دیدگاه های مختلف در حوزه تعامل رسانه ای، بیان کرد: تنها در سایه همگرایی رسانه ای است که می توان به نتایج بهتری در جامعه دست پیدا کرد و به همین دلیل است که صدا و سیمای مرکز کردستان به دنبال این تعامل رسانه ای است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان به مقوله بسیار مهم سواد رسانه ای در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز با ورود فضای مجازی نیاز به ارتقاء سواد رسانه ای بسیار مهم و ضروری است و به همین دلیل همه فعالان حوزه رسانه باید اولویت کار خود را در این راستا تنظیم و برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری های گسترده دشمنان بر علیه نظام اسلامی، ادامه داد: زمانی که ما زمینه برای ارتقاء سواد رسانه ای را در جامعه فراهم کنیم در نتیجه جامعه به سمت و سوی شرایط و وضعیت بهتری حرکت کنیم.

عبدالملکی اظهار داشت: رسانه در معنای عام خود وقتی که برای ارتقاء سواد رسانه ای گام بردارد در نتیجه مردم به سمت و سوی انتخاب های درست در تمامی حوزه ها حرکت می کنند و این اقدام در نهایت سلامت و سعادت جامعه را در تمامی بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه وحدت مهمترین کلیدواژه فعالیت رسانه ای در استان کردستان است، عنوان کرد: کردستان دارای ظرفیت های خوبی است و به همین دلیل باید با محور قراردادن وحدت و همدلی برای توسعه استان کردستان گام برداشت.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان به بخشی از ظرفیت های استان اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری به بهترین شکل ممکن کردستان را یک استان فرهنگی نام نهادند و این رسالت ما رسانه هاست که در راستای معرفی و بیان این ظرفیت ها به بهترین شکل ممکن گام برداریم.

رسانه در کنار کمک به توسعه کردستان است

وی با بیان اینکه نباید از ظرفیت های غنی استان کردستان غافل شد، افزود: خوشبختانه کردستان در تمامی بخش ها دارای ظرفیت و استعداد خوبی است و به همین دلیل نیاز باید از این ظرفیت ها در مسیر کمک به توسعه و پیشرفت استان کردستان کمک کرد.

عبدالملکی با بیان اینکه شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان به دنبال کمک به توسعه استان است، اظهار داشت: رسانه در کنار کمک به توسعه استان از کمی ها و کاستی نخواهد گذشت و با نیت رفع مشکلات حوزه های مختلف را نقد می کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه فرهنگ گاهی اعتبارات برگشت داده می شود، افزود: انتظار می رود که مسئولان از تمامی ظرفیت های در اختیار در راستای کمک به توسعه استان کردستان استفاده کنند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان گفت: جوانان، زنان، نخبگان و جامعه متوسط شهری از جمله اولویت های مهم برای پرداختن به آنها در رسانه است و به همین دلیل باید رسانه برای این اقشار هم خوراک تهیه کند.

وی با عنوان اینکه ما نمی توانیم در نسبت به نیمی از جمعیت استان و کشور بی تفاوت باشیم، افزود: امروز دشمن در حوزه زنان و خانواده برنامه دارد و نیاز است که ما برای این قشر برنامه داشته باشیم.

اعلام اولویت های برنامه سازی در شبکه کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مهمترین فعالیت ها و برنامه های شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان اشاره کرد و گفت: تعامل و همکاری با اقلیم کردستان عراق در اولویت قرار دارد و در همین راستا برنامه سازی مشترک در اولویت قرار دارد.

عبدالملکی بیان کرد: سرمایه انسانی، تولید و توزیع مناسب پیام، توسعه زیرساخت و فنی، اقتصاد رسانه و تنظیم گری از جمله برنامه های اصلی صدا و سیمای مرکز کردستان به شمار می رود و برای کدام از این موارد برنامه ریزی های مشخصی صورت گرفته و در راستای نیل به اهداف نیز اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.