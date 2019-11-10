هرگونه استفاده از عناوین خادمیاران رضوی در انتخابات ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه در آستانه انتخابات مجلس یازدهم در بیانیه ای هرگونه استفاده از شبکه خدمت رسانی خادمیاران رضوی و عنوان خادمیاری رضوی در امر انتخابات را ممنوع دانست.

در این بیانیه آمده است که با عنایت به امر تولیت معزز آستان قدس رضوی حجت‌الاسلام مروی مبنی بر ممنوعیت هرگونه استفاده و بهره برداری از شبکه خادمیاران رضوی در امر انتخابات و دستورالعمل های ابلاغی اعلام می شود که هر گونه بهره برداری خادمیاران رضوی به خصوص مسئولین کانون‌های موضوعی و مسئولین کانون‌های مرکزی خادمیاری محله ای و شهرستانی از شبکه خادمیاران رضوی در امر انتخابات ممنوع است.

باتوجه به هدف و فلسفه خدمتگزاری مخلصانه شبکه خادمیاری در جهت رضایت حضرت رضا(ع) باید از هرگونه شائبه پیوند بین ساحت خدمتگزاری به آستان قدس رضوی و برخی فعالیت‌های جناحی و شخصی سیاسی پرهیز کرده و شانیت معنوی و قدسی مرتبط با خادمی حضرت رضا(ع) حفظ شود.

با عنایت به شرکت بعضی از عناصر ستادی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در جلسه ایی با عنوان «گام دوم انقلاب» به آگاهی می رساند حضور در این جلسه صرفا به جهت مبحث عظیم گام دوم انقلاب مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده که از این نشست به عنوان حامیان لیست جدید انتخاباتی تعبیر شده است.

در پایان تاکید می شود انتشار تصاویر حضور برخی از فعالین دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در این جلسه نشانه همراهی این دفتر و شبکه های خادمیاری با طیف و لیست خاصی از شرکت کنندگان انتخابات مجلس نبوده و خبر همراهی دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان کرمانشاه با هرگونه جریان خاص سیاسی و انتخاباتی تکذیب می شود.