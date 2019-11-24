فراهم شدن زمینه برای اجرای احکام دیوان در رابطه با بورسیه ها

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه با نماینده دیوان عدالت اداری در رابطه با بورسیه ها گفت: در هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری شد تا زمینه های اجرای احکام دیوان عدالت اداری در رابطه با بورسیه ها را در دانشگاه ها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: جلسه ای نیز در این خصوص با منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم جمع بندی جلسه این بود که احکامی که زمینه های اجرایی آن در دانشگاه ها وجود دارد و یا نیاز به کمک دارند به کمک وزارت علوم اجرایی شوند.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ممکن است دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کند که زمینه اجرای آن در دانشگاه مورد نظر وجود نداشته باشد به عنوان مثال دانشگاه آن رشته ای که دیوان برای آن حکم صادر کرده را نداشته باشد، دراین زمینه توافق می شود که فرد مورد نظر به دانشگاه دیگر منتقل شود که آن رشته وجود دارد. در مجموع باید گفت احکام دیوان در همه موارد باید اجرایی شود.

وی در پاسخ به این سئوال که وزارت علوم معتقد است که دیوان عدالت اداری نباید به مسائل آموزشی ورود پیدا کند گفت: بحث وزارت علوم این نیست که ورود پیدا نکند، بحث وزارت علوم این است که دیوان نباید در محتوا ورود پیدا کند و قرار است کمیته ای مشترک ایجاد شده و این موضوع به طور کلی ساماندهی شود.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از عملکرد و پیگیری وزارت علوم به ویژه شخص وزیر علوم در ساماندهی مسائل مربوط به بورسیه ها تقدیر کرد.