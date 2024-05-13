کاهش ۲۵ درصدی طلاق توافقی در بهارستان نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم علیش پور روز دوشنبه و در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم بهارستان طی سخنانی از کاهش آمار تصرف عدوانی، طلاق توافقی و تصادفات رانندگی در این شهرستان خبر داد و گفت: آمارها در زمینه تصرف عدوانی و طلاق توافقی به ترتیب کاهش ۴۳ و ۲۵ درصدی داشته است.

وی افزود: تصادفات در بهارستان نیز در هر دو حوزه خسارتی و نیز جرحی و جانی نسبت به سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی داشته است.

رئیس دادگستری بهارستان گفت: در حوزه سرقت‌های خرد نیز طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش ۳۳ درصدی را شاهد بودیم.

بر اساس این گزارش در این جلسه دستورالعمل اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت به مدیران ادارت بهارستان ابلاغ شد.