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۳ آذر ۱۳۹۸، ۸:۵۵

با ارائه عباس کوثری؛

نشست طرحی نو در تحلیل روشمند وجوه و نظایر در قرآن برگزار می شود

نشست طرحی نو در تحلیل روشمند وجوه و نظایر در قرآن برگزار می شود

دومین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی طرحی نو در تحلیل روشمند وجوه و نظایر در قرآن با ارائه عباس کوثری ۵ آذرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مرکز همکاری های علمی و بین المللی، دومین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی طرحی نو در تحلیل روشمند وجوه و نظایر در قرآن با ارائه حجت الاسلام والمسلمین عباس کوثری برگزار می شود.

شورا ی داوران این کرسی حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد، مجید معارف، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم  و حجت الاسلام والمسلمین محمد فاکر میبدی هستند.

کمیته ناقدان هم بر عهده هادی نصیری، عباس مصلایی پور، امیر خداوردی و حجت الاسلام والمسلمین سیدعیسی مسترحمی است.

مدیر جلسه هم حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده و ناظر جلسه هم محسن موسی وند است.

حضور در این نشست برای کلیه اساتید ، طلاب و دانشجویان آزاد است.

نشست یادشده سه شنبه۵ آذرماه از ساعت ۱۵ در قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار امام مهدی (عج) برپا می شود.

کد مطلب 4779155

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