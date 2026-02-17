هشدار به گندمکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معین، مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات، گفت: آفت سن گندم در مزارع جنوب کرمان، منطقه جنوبی استان فارس و هرمزگان ریزش کرده و احتمالا مبارزه با این آفت از یک هفته تا ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود.

وی از کشاورزان خواست در سمپاشی مزارع خود تاخیر نکنند و به محض اعلام شبکه‌های مراقبت سازمان حفظ نباتات کشور، مبارزه با این آفت را برای جلوگیری از افت تولید و خسارت انجام دهند.

معین تصریح کرد: با توجه به بارندگی‌های کمتر از استاندارد هر ساله در پاییز امسال به جز در مناطق جنوبی کشور که بارش در حد نرمال بوده و احتمال کاهش بارندگی در بهار سال آینده، شرایط برای افزایش جمعیت آفت سن گندم به طور کامل در کشور فراهم شده است.

مدیرکل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: کاهش بارندگی و افزایش دما به تولید گندم دیم آسیب زده و ظرفیت تحمل در برابر آفات در این مزارع پایین آمده است و از این‌رو به محض اعلام مبارزه از سوی این سازمان، سمپاشی توسط کشاورزان باید انجام شود.