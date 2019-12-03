تشدید بن بست سیاسی در رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، آویگدور لیبرمن رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» بر مخالفت خود با ائتلاف با احزاب لیکود و «آبی-سفید» تاکید کرد.

لیبرمن اعلام کرد که حزب وی با دو نفری که مامور تشکیل کابینه این رژیم شده بودند، ائتلاف نمی‌کند.

وی تاکید کرد تا زمانی که «بنیامین نتانیاهو» رهبر حزب لیکود و «بنی گانتز» رهبر حزب آبی‌ و سفید با یکدیگر جهت تشکیل کابینه توافق نکنند، او نیز با آنها ائتلاف نمی‌کند.

لیبرمن پیشتر هم با اعلام نپیوستن به هیچکدام از احزاب وابسته به نتانیاهو یا گانتز آب پاکی را روی دست آنها ریخته بود و با آن اعلام موضع، احتمال برگزاری سومین انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی طی یک سال اخیر را بیش از پیش تقویت کرد.