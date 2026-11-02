https://mehrnews.com/x3dvGq ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۴ کد مطلب 6998101 استانها یزد استانها یزد ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۴ شب ۲۴۷؛ حماسه انقلابی مردم بهاباد یزد- مردم شهرستان بهاباد در تجمعی پرشور، بار دیگر با حضوری حماسی، اتحاد و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 6998101 کپی شد مطالب مرتبط موج ۲۴۲؛ حماسه حضور انقلابی مردم بهاباد بهاباد در شب ۲۴۰؛ از سوگ فاطمی تا خروش حماسی در میدان ایستادگی کردکوی بار دیگر با حضور پرشور مردم به میدان آمد موج حضور شبانه مردم در خیابانهای بندرترکمن زنگ استکبارستیزی در یکهزار و ۵۰۰ مدرسه استان یزد نواخته شد خروش انقلابی مردم بهاباد در ایام فاطمیه از عشق تا ایثار؛ زنان و دختران یزدی جانفدای پرچم ایران ایستادگی و شور انقلابی مردم شهرستان مروست شبهای حماسه و ایستادگی مردم اردکان پایان ندارد شهید گمنام دفاع مقدس مهمان مردم بهاباد شد برچسبها شهرستان بهاباد یزد حماسه حضور بیعت با رهبر انقلاب
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