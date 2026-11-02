به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری قبل از دیدار برابر الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا که سه شنبه در بصره عراق برگزار خواهد شد گفت: وظیفه خودم می‌دانم از مردم بصره که پذیرای ما هستند، تشکر کنم. از مسئولان فرودگاه و فوتبال بصره هم بابت همکاریشان تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: هر دو تیم از هم شناخت کافی دارند به همین خاطر باید با تمرکز به میدان برویم. تیم ما کیفیت لازم و تمرکز لازم برای بازی فردا را دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد شناختش از حریف گفت: تیم‌های قطری همیشه تیم‌های قدرتمندی هستند و در دو بازی قبلی ما کمترین اشتباه را داشتیم که پیروز شدیم. باید فردا هم با ضریب اشتباهات پایین کار کنیم. ما می‌توانیم به هر حریفی آسیب بزنیم و امیدوارم که بتوانیم سه امتیاز بازی فردا را کسب کنیم.

سهراب بختیاری زاده ادامه داد: ما قبلا نشان داده‌ایم که تیم بزرگ و با کیفیتی هستیم. می‌دانیم که بازی فردا برای هر دو تیم سخت است.

وی ادامه داد: تنها شباهت الشمال با دو تیم دیگر قطری این است که همه این تیم‌ها قابل احترام هستند. آن دو بازی به تاریخ پیوست و ما به بازی جدید فکر می‌کنیم. باید با تمام وجود برای سه امتیاز تلاش کنیم چون هر بازی شرایط خاص خودش را دارد.