گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی با اعلام این خبر، اظهار کرد: در هفت ماهه سال جاری در مجموع ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۱۵۰ تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است.

وی افزود: از مجموع عملیات انجام شده یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۷۶۵ تن به فرآورده‌های نفتی و ۳ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۳۸۵ تن به کالاهای غیرنفتی اختصاص داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، ادامه داد: کالاهای غیرنفتی شامل میوه و تره‌بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

صادقی با اشاره به گستره فعالیت‌های مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه، بیان کرد: این مجموعه به عنوان هسته مرکزی بنادر غرب هرمزگان بر فعالیت ۱۰ بندر تجاری و مسافری و ۴۶ سازه دریایی از محدوده شهرستان بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از نیمی از جزایر کشور و مدیریت حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی نیز از دیگر مسئولیت‌های مدیریت بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان است.