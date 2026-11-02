به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی عصر دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان کامیاران و دیدار با کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان، اظهار کرد: کارکنان بنیاد باید با روحیه مسئولیت‌پذیری و ایثار، پیشتاز خدمت‌رسانی در نظام اداری و الگوی سایر دستگاه‌های اجرایی باشند.

وی با اشاره به جایگاه و مأموریت بنیاد شهید افزود: این نهاد به جامعه‌ای خدمت می‌کند که با فداکاری و ایثار، الگوهای ماندگار عزت، ایمان و مقاومت را به جامعه معرفی کرده‌اند؛ از این رو، رفتار و عملکرد کارکنان آن نیز باید متناسب با شأن و جایگاه جامعه ایثارگری باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با تأکید بر ضرورت گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های شهدا و ایثارگران بیان کرد: کارکنان بنیاد باید در مسئولیت‌پذیری، تعهد کاری و تکریم مراجعان پیشگام باشند و اجازه ندهند مسائل اداری مانعی در مسیر ارائه خدمات شایسته به این قشر شود.

شهیدی با اشاره به حضور شمار قابل توجهی از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان در مجموعه بنیاد تصریح کرد: انتساب به خانواده ایثارگران یک افتخار و در عین حال مسئولیت‌آفرین است، نه امتیازآور؛ بنابراین این کارکنان باید با تلاش و تعهد بیشتر، ادامه‌دهنده راه پدران و مادران خود باشند.

وی ادامه داد: فرزند شهید، جانباز یا آزاده بودن زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که روحیه ایثارگری و مسئولیت‌پذیری در رفتار و عملکرد فرد نمود داشته باشد و بتواند الگویی شایسته از خدمت صادقانه ارائه دهد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، خدمت در این مجموعه را توفیقی الهی و مسئولیتی خطیر دانست و گفت: عناوین مدیریتی، جایگاه‌های اداری و امکانات دنیوی ماندگار نیستند و آنچه برای انسان باقی می‌ماند، عمل صالح و گره‌گشایی از مشکلات مردم است.

شهیدی در پایان بر ضرورت افزایش بهره‌وری و تقویت همدلی میان کارکنان بنیاد کامیاران تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود کارکنان با رعایت نظم و انضباط اداری، برنامه‌ریزی دقیق و احساس مسئولیت مضاعف، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را فراهم کنند.