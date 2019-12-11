کمپین «موتورسوار خوب» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جوادی یگانه با اشاره به آغاز کمپین موتورسوار خوب، تصریح کرد: ۱.۵ میلیون موتورسوار در تهران وجود دارد که بسیاری از آن ها با رفتارهایی ضمن ایجاد حس ناامنی برای شهروندان، براثر سوانح مختلف آسیب های جبران ناپذیری را به خود، خانواده و جامعه وارد می کنند.

وی با بیان اینکه موتورسواران عامل بیشترین آمار مرگ و میر در ایران و جهان به شمار می روند، عنوان کرد: آمارها میزان نارضایتی از شیوه های موتورسواری را حدود ۷۰ درصد، نارضایتی از میزان دزدی و سرقت را ۳۴ درصد، رضایت از موتورسیکلت به عنوان وسیله کار را ۵۶ درصد و رضایت از موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه را ۸۴ درصد بازگو می کند که نشان می دهد باید برای این قشر از جامعه برنامه جدی در حوزه فرهنگی در نظر گرفته شود.

معاون شهردار تهران اظهار کرد: براین اساس «کمپین موتورسوار خوب» به همت اداره کل آموزش‌های شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهر تهران با همکاری معاونت حمل و نقل ترافیک و راهور تهران بزرگ، به منظور پیدا کردن راه حلی برای مسائلی چون ایجاد حس ناامنی برای شهروندان به دلیل تردد موتورسواران در پیاده‌روها، آمار بالای مرگ و میر و جراحت موتوسواران در تصادفات شهری، نارضایتی عمومی شهروندان از رفتارهای پرخطر موتورسواران، سهم بالای خودمراقبتی مانند استفاده از کلاه ایمنی در کاهش‌دادن سوانح مربوط به موتورسواران و کمبود آموزش‌های لازم به موتورسواران را طراحی کرده است.

جوادی یگانه اهداف این کمپین را تشخص دادن و هویت دادن به موتورسواران از طریق تعریف موتورسوار خوب، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دربارۀ بی نظمی ها و قانون شکنی های موتورسواران با رویکرد ایجابی و تاکید بر خانوادۀ موتورسواران و افراد پیرامون آن ها عنوان کرد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: ‌هویت بخشی به موتورسوار باید به عنوان قانونی و در زیر ساخت اجتماعی و عمومی محقق شود که این کمپین در سطح شهر تهران و با همکاری سازمان‌های مرتبط در شهرداری، تلاشی نو برای ایجاد فرهنگ سازی برای این جامعه بزرگ است.