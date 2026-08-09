به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان کیا، روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری که در محل کانون بازنشستگان شهرستان تهران برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات امروز مردم، بحث معیشت است.
وی افزود: در طول سالهای گذشته و دولت های مختلفی که بر سر کار آمده اند، هیچ تغییری در بهبود شرایط زندگی بازنشستگان و مستمریبگیران ایجاد نشده است.
دهقان کیا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: متأسفانه این بند از قانون در سالهای گذشته به درستی اجرا نشده است.
وی افزود: سبد معیشت خانوار به ۹۰ میلیون تومان رسیده و اگر خانوادهای کمتر از میزان دریافتی را دارد، به سختی گذران زندگی می کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، ادامه داد: تورم واقعی را در جامعه ببینیم و نباید به نرخ تورم بانک مرکزی بسنده کنیم.
وی گفت: افزایش دستمزد از سال ۱۳۵۹ تا امروز، خیلی کمتر از نرخ تورم در کشور بوده است، به طوری که یک پنجم نسبت به تورم واقعی افزایش یافته است.
دهقان کیا اظهار داشت: بدهی های دولت به سازمان تأمیناجتماعی حدود ۱۲۰۰ همت است.
وی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی در سال جاری، گفت: ما هیچ تفاوقی برای حذف برخی مزایا در فیش حقوقی بازنشستگان نداشته ایم و فقط موضوع مصوبه شورای عالی کار، مورد تایید ما است.
دهقان کیا گفت: موضوع حق مسکن و بُن بازنشستگان و مستمریبگیران، یکی دیگر از گلایههای ما است که متأسفانه افزایش نیافته است.
وی افزود: حق همسر و حق اولاد نیز هر آنچه را دولت می داد، به ما هم می دادند که امسال افزایش برای بازنشستگان و مستمریبگیران اعمال نشد.
دهقان کیا گفت: سازمان تأمیناجتماعی باید مطالبات ما را بدهد.
وی در رابطه با درمان بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، افزود: از سال ۱۳۸۳ به بعد، شرایط بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، سخت شده است.
دهقان کیا گفت: هزینههای درمان به شدت افزایش پیدا کرده و همین موضوع، شرایط را برای بازنشستگان و مستمریبگیران، سخت تر کرده است.
وی افزود: بیمه تکمیلی هم یک سری مشکلات برای بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
دهقان کیا ادامه داد: بازنشستگان اصلا از وضعیت درمان راضی نیستند.
محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: ۶۰ درصد هزینههای زندگی بازنشستگان صرف درمان می شود.
وی افزود: سیاست کلان کشور در حوزه درمان دچار ایراداتی است. زیرا، ما هیچ نماینده ای در شورای عالی بیمه نداریم و سازمان های بیمه گر هستند که برای دارو و درمان مردم تصمیم میگیرند.
اسدی ادامه داد: دولت سالانه ۴۰۰ همت تعهدات بیمه ای دارد که پرداخت نمی کند. در نتیجه، مشکلاتی برای بیمه شدگان ایجاد می شود که نمونه آشکار آن، تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان است.
وی درباره زمان پرداخت معوقه حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمریبگیران، افزود: امسال با مشکلاتی در زمینه حقوق و مزایای بازنشستگان مواجه شدیم.
اسدی گفت: ما بر سر مزایا، دچار اختلاف بودیم و قرار بود بعدا تصمیمگیری شود که هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.
وی افزود: ما هر روز پیگیر پرداخت معوقات هستیم ولی زمان قطعی آن هنوز مشخص نیست.
علی اصغر بیات رئیس کانون بازنشستگان استان تهران نیز گفت: گران ترین کالا در کشور، در حال حاضر درمان است و در توان هیچ بازنشسته ای نیست که پول یک عمل جراحی را بدهد.
وی افزود: اگر حق بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران به موقع پرداخت شود، شرایط یک مقدار بهتر خواهد شد.
بیات گفت: در شرایط کنونی، موضوع بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و مستمریبگیران، یک اقدام قابل قبول بوده است.
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