اطلاعات مشتریان سازنده رایانه فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس ایمیلی که شرکت روز ششم آگوست ارسال کرده، نام مشتریان، IP های ورود، آدرس، شماره موبایل و ایمیل مشتریان در جریان هک «متابیس»، تامین کننده کسب و کار مخزن داده این شرکت، فاش شده است.

البته اطلاعات پرداخت در این حمله فاش نشده است. این شرکت توضیحات شرکت «متا بیس» درباره آنکه جه زمان از حمله در سوم آگوست 2026 میلادی مطلع شده و چه اقداماتی انجام داده را در بیانیه خود گنجانده است. براساس پستی در وبلاگ متا بیس، فردی از یک شکاف روز صفر که متا بیس آن را شناسایی و برطرف نکرده بود، برای دسترسی به داده ها استفاده کرد. یافته های این شرکت و توصیه های امنیتی در مرحله مقدماتی است.

فریم ورک اعلام کرده اطلاعات محترمانه را پس از اطلاع از نشتی اطلاعات ورود و دسترسی‌های خود را تغییر داده و تأیید کرده هیچ تغییری در سطح دسترسی مدیران یا دسترسی به سیستم‌هایی خارج از متا بیس ایجاد نشده است.» این شرکت همچنین می‌گوید که در حال «بازبینی و بهبود روش‌شناسی [خود] برای ذخیره‌سازی داده‌ها در پایگاه‌های دادهٔ خارجی» است.