به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ساکت در نشست مشترک مدیران ارشد شهرداری اصفهان با مدیر دفتر حملونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با تشریح الگوی سفر درونشهری اصفهان اظهار کرد: بیش از ۴۳ درصد سفرهای روزانه شهر با خودروهای شخصی انجام میشود و سهم مترو و اتوبوس در مجموع به ۱۳ درصد میرسد.
وی افزود: در شرایط فعلی حدود ۴۰۰ هزار مسافر از طریق ناوگان اتوبوسرانی و نزدیک به ۱۲۰ هزار مسافر نیز با خط یک قطار شهری جابهجا میشوند که نشاندهنده ضرورت تقویت ظرفیت حملونقل عمومی برای پاسخگویی به تقاضای سفر در شهر است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: موتورسیکلتها حدود ۱۰ درصد از سفرهای شهری را به خود اختصاص دادهاند و تردد این وسایل علاوه بر تأثیر بر جریان ترافیک، پیامدهایی در حوزه آلودگی صوتی و زیستمحیطی دارد؛ در مقابل، سهم مدهای فعال بهویژه پیادهروی حدود ۲۰ درصد برآورد میشود.
ساکت با تشریح برنامههای مدیریت شهری در حوزه زیرساختهای ترافیکی تصریح کرد: تعیین تکلیف رینگ و حلقه ترافیکی اصفهان به طول ۷۸ کیلومتر از طرحهای شاخص این دوره مدیریت شهری محسوب میشود؛ پروژهای که پس از سالها اجرای بخشهای مختلف، از سال گذشته با رویکردی یکپارچه در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در چارچوب این طرح، بخش شرقی رینگ چهارم به طول ۱۴.۵ کیلومتر اجرا شده و عملیات تکمیل سایر بخشهای باقیمانده نیز در حال پیگیری است؛ این پروژه در ارتقای پیوستگی شبکه معابر و توزیع مناسب جریان ترافیکی در پیرامون شهر نقش مهمی دارد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان همچنین از پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فخریزاده بهعنوان یکی دیگر از طرحهای مهم ترافیکی خبر داد و افزود: این پروژه از طرحهای شاخص کشور در حوزه تقاطعهای غیرهمسطح به شمار میرود و در بهبود عملکرد رینگ چهارم ترافیکی اصفهان مؤثر خواهد بود.
ساکت با اشاره به محور شهید آیتالله رئیسی در محدوده فرودگاه نیز اظهار کرد: این محور که پیش از این در شمار مسیرهای حادثهخیز شهر قرار داشت، به مرحله بهرهبرداری رسیده است و میتواند در ارتقای ایمنی و بهبود دسترسیهای این محدوده اثرگذار باشد.
وی توسعه حملونقل ریلی را یکی دیگر از محورهای اصلی برنامههای ترافیکی اصفهان دانست و گفت: عملیات توسعه خط دو قطار شهری با جدیت دنبال میشود و تاکنون ۵.۵ کیلومتر از این خط آماده شده است؛ در کنار پیشرفت زیرساختی، تأمین ناوگان مورد نیاز نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: تأمین قطارهای دالیان و شش رام قطار مورد نیاز خط دو از جمله موضوعاتی است که برای افزایش ظرفیت بهرهبرداری این خط پیگیری میشود و تحقق آن میتواند ظرفیت حملونقل ریلی شهر را ارتقا دهد.
ساکت درباره ظرفیت خط یک قطار شهری نیز اظهار کرد: این خط از ظرفیت جابهجایی بیش از ۲۰۰ هزار نفر برخوردار است، اما در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار مسافر را جابهجا میکند که محدودیت ناوگان یکی از عوامل اصلی فاصله میان ظرفیت موجود و میزان جابهجایی فعلی است.
وی ادامه داد: بخشی از ناوگان خط یک پس از پیمایش بیش از ۷۰۰ هزار کیلومتر، به اورهال و نوسازی اساسی نیاز دارد و تأمین منابع و برنامهریزی برای بازسازی ناوگان، از الزامات حفظ ظرفیت و پایداری خدمات حملونقل ریلی به شمار میرود.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به سیاستهای مدیریت شهری برای توسعه حملونقل پاک گفت: برقیسازی ناوگان تاکسیرانی یکی از برنامههای در حال اجراست و تعداد تاکسیهای برقی که اکنون ۱۸۰ دستگاه است، در مسیر افزایش به ۵۰۰ دستگاه قرار دارد.
ساکت افزود: رویکرد برقیسازی صرفاً به بخش جابهجایی مسافر محدود نمیشود و در حوزه حملونقل بار نیز برنامههایی برای توسعه وسایل نقلیه پاک، بهویژه موتورهای مورد استفاده در فعالیتهای شغلی و خدماتی، دنبال میشود.
وی در تشریح اقدامات هوشمندسازی حملونقل شهری اظهار کرد: ساماندهی سرویس مدارس با پوشش حدود ۷۰ هزار دانشآموز و بهرهگیری از ظرفیت ۷۰۰۰ تاکسیران اختصاصی، یکی از اقدامات مؤثر مدیریت شهری در این حوزه بوده است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: اجرای این طرح توانسته است روزانه حدود ۱۰۰ هزار سفر با خودروی شخصی را از سطح شهر حذف کند که این موضوع از منظر کاهش بار ترافیکی، مدیریت تقاضای سفر و بهبود بهرهوری شبکه حملونقل اهمیت دارد.
ساکت از تکمیل پلتفرم هوشمند حملونقل عمومی بهعنوان یکی دیگر از برنامههای در دست اجرا یاد کرد و گفت: این سامانه با هدف پایش دقیقتر عملکرد ناوگان و ساماندهی خدمات تخصصی حملونقل در حال تکمیل است.
وی افزود: در این پلتفرم، خدماتی از جمله تاکسی بانوان، تاکسی گردشگری، تاکسی معلولان، تاکسی نابینایان و تاکسیهای عمومی مورد توجه قرار گرفته است تا پیمایش و عملکرد ناوگان در هر بخش به شکل دقیقتر ارزیابی شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این سامانه، ایجاد سازوکار دقیق برای ارزیابی عملکرد ناوگان و همچنین طراحی نظام درآمدی پایدارتر برای وسایل نقلیه برقی است؛ موضوعی که میتواند در توسعه اقتصادی و عملیاتی حملونقل پاک نقش داشته باشد.
ساکت گفت: پیشبینی میشود نسخه اولیه پلتفرم هوشمند حملونقل عمومی تا مهرماه به بهرهبرداری برسد و همزمان موضوعاتی همچون تأمین قطعات، توسعه ناوگان و تعامل با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با جدیت دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات مدیریت شهری در حوزه حملونقل و ترافیک با هدف ارتقای ظرفیت شبکه، کاهش آثار ناشی از ترافیک و آلودگی، افزایش سهم حملونقل عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه حملونقل پاک در حال اجراست.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان تأکید کرد: استمرار این روند و استفاده مؤثر از ظرفیتهای ملی میتواند به تسریع اجرای طرحهای حملونقلی و ترافیکی کمک کند و زمینه ارائه خدمات پایدارتر، کارآمدتر و باکیفیتتر به شهروندان اصفهان را فراهم آورد.
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