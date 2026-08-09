حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های پایانی ماه صفر گفت: هرساله هیئت‌های مذهبی استان یزد با حضور در مشهد مقدس در ایام رحلت رسول اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) به عزاداری می‌پردازند.

وی افزود: امسال بیش از ۱۰۷ هیئت عزاداری و موکب از استان یزد در شهر مشهد حضور دارند و ضمن برگزاری محافل سوگواری، در امر خدمات‌رسانی به زائران، اسکان و پذیرایی مشارکت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: این هیئت‌ها در نقاط مختلف مشهد مستقر هستند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته هیئت‌ها عمدتا در محل‌هایی در نزدیکی باب‌الجواد، اطراف حرم رضوی و صحن‌های آستان مقدس رضوی به سینه‌زنی و زنجیرزنی خواهند پرداخت.

صداقت خاطرنشان کرد: تجمع هیئت‌های مذهبی استان یزد همزمان با روز رحلت رسول خدا(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ در ایوان و صحن مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تشریح کرد: در این مراسم مداحان اهل‌بیت(ع) به مداحی و مرثیه‌خوانی می‌پردازند.