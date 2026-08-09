به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی گزارش مرکز ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی و عربده‌کشی فردی مسلح به سلاح سرد در یکی از محلات خرم‌آباد، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متهم که پیش از حضور مأموران متواری شده بود، طی عملیاتی مقتدرانه و ضربتی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و همکاری شهروندان، در مخفیگاه خود دستگیر و به مقر انتظامی منتقل که در بررسی سوابق مشخص شد نامبرده از اراذل‌واوباش سابقه‌دار است.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با هشدار قاطع به‌تمامی کسانی که قصد ارعاب شهروندان را دارند، گفت: به‌تمامی اراذل‌واوباش و کسانی که با رفتارهای غیرقانونی به دنبال قدرت‌نمایی و ایجاد ارعاب در جامعه هستند، هشدار می‌دهیم؛ نیروی انتظامی بااقتدار کامل و بدون درنگ، با کوچک‌ترین اخلال در امنیت عمومی و نظم جامعه برخورد خواهد کرد. ما از هیچ اقدامی برای برخورد قاطعانه با عاملان ایجاد ناامنی و ارعاب شهروندان فروگذار نخواهیم کرد و پیام ما به این افراد تنها یک چیز است: امنیت جامعه خط قرمز پلیس است.