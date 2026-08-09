بررسی راهکارهای تاب آوری و خدمات مستمر آب در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه با مشارکت انجمن آب و فاضلاب ایران میزبان ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ با هدف تبادل آخرین یافتههای پژوهشی، معرفی فناوریهای نوین و ارائه راهکارهای تخصصی برای مواجهه با چالشهای صنعت آب و فاضلاب، خواهد بود.
بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره، «تابآوری و ارائه خدمات مستمر آب و فاضلاب در شرایط جنگ» بهعنوان محور ویژه این دوره انتخاب شده است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت حفظ و تداوم خدمات زیرساختی در شرایط بحرانی، در کانون مباحث علمی و تخصصی کنگره قرار خواهد گرفت.
از دیگر محورهای این رویداد میتوان به نمکزدایی و استفاده از آبهای نامتعارف، فناوریهای نوین در صنعت آب و فاضلاب، مدیریت و بهرهبرداری از تأسیسات، تأمین، تصفیه، انتقال، توزیع و بازچرخانی آب، مدیریت مصرف با رویکرد همبست آب و انرژی، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت آب و فاضلاب، تابآوری تأسیسات و پدافند غیرعامل، جمعآوری و تصفیه فاضلاب، رواناب و زهاب کشاورزی، آلایندههای نوظهور، فناوریهای پایش و حذف آلایندهها، کاهش هدررفت آب و آب بدون درآمد، پایش کیفی اکوسیستمها و اثرات تغییر اقلیم، مدیریت منابع انسانی و داراییها، ایمنی آب، مدیریت ریسک، حکمرانی و سیاستگذاری منابع آب و فاضلاب، جنبههای آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، تدوین استانداردها و ضوابط، هوشمند سازی، اینترنت اشیا، دوقلوی دیجیتال، سامانههای پشتیبان تصمیم، بازار آب و پساب، تجارت آلودگی و سازوکارهای مالی، بهرهوری و مهندسی ارزش اشاره کرد.
بر اساس برنامه زمان بندی، مهلت ارسال مقالات کامل به این کنگره تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و پژوهشگران و متخصصان میتوانند دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در محورهای مختلف کنگره ارائه کنند.
ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، صنعتگران و مدیران حوزه آب و فاضلاب، بستری برای بررسی راهکارهای علمی و فناورانه در مدیریت منابع آب، ارتقای تابآوری زیرساختها و توسعه فناوریهای نوین در این صنعت فراهم خواهد کرد.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبتنام و ارسال مقالات میتوانند به وبسایت کنگره به نشانی https://www.iwwa-conf.ir/ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن دبیرخانه ۰۲۱۶۶۹۶۴۳۷۵ تماس حاصل کنند.
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