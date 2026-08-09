  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

بررسی راهکارهای تاب آوری و خدمات مستمر آب در شرایط جنگی

بررسی راهکارهای تاب آوری و خدمات مستمر آب در شرایط جنگی

ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با محور ویژه «تاب‌آوری و ارائه خدمات مستمر آب و فاضلاب در شرایط جنگ» ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه با مشارکت انجمن آب و فاضلاب ایران میزبان ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران از ۱۰ تا ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ با هدف تبادل آخرین یافته‌های پژوهشی، معرفی فناوری‌های نوین و ارائه راهکارهای تخصصی برای مواجهه با چالش‌های صنعت آب و فاضلاب، خواهد بود.

بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره، «تاب‌آوری و ارائه خدمات مستمر آب و فاضلاب در شرایط جنگ» به‌عنوان محور ویژه این دوره انتخاب شده است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت حفظ و تداوم خدمات زیرساختی در شرایط بحرانی، در کانون مباحث علمی و تخصصی کنگره قرار خواهد گرفت.

از دیگر محورهای این رویداد می‌توان به نمک‌زدایی و استفاده از آب‌های نامتعارف، فناوری‌های نوین در صنعت آب و فاضلاب، مدیریت و بهره‌برداری از تأسیسات، تأمین، تصفیه، انتقال، توزیع و بازچرخانی آب، مدیریت مصرف با رویکرد همبست آب و انرژی، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت آب و فاضلاب، تاب‌آوری تأسیسات و پدافند غیرعامل، جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، رواناب و زهاب کشاورزی، آلاینده‌های نوظهور، فناوری‌های پایش و حذف آلاینده‌ها، کاهش هدررفت آب و آب بدون درآمد، پایش کیفی اکوسیستم‌ها و اثرات تغییر اقلیم، مدیریت منابع انسانی و دارایی‌ها، ایمنی آب، مدیریت ریسک، حکمرانی و سیاستگذاری منابع آب و فاضلاب، جنبه‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، تدوین استانداردها و ضوابط، هوشمند سازی، اینترنت اشیا، دوقلوی دیجیتال، سامانه‌های پشتیبان تصمیم، بازار آب و پساب، تجارت آلودگی و سازوکارهای مالی، بهره‌وری و مهندسی ارزش اشاره کرد.

بر اساس برنامه زمان بندی، مهلت ارسال مقالات کامل به این کنگره تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و پژوهشگران و متخصصان می‌توانند دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در محورهای مختلف کنگره ارائه کنند.

ششمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، صنعتگران و مدیران حوزه آب و فاضلاب، بستری برای بررسی راهکارهای علمی و فناورانه در مدیریت منابع آب، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و توسعه فناوری‌های نوین در این صنعت فراهم خواهد کرد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت‌نام و ارسال مقالات می‌توانند به وب‌سایت کنگره به نشانی https://www.iwwa-conf.ir/ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن دبیرخانه ۰۲۱۶۶۹۶۴۳۷۵ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6911934
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها