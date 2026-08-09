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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

پایان فرار کلاهبردار ۲۰ میلیاردی با ترفند فروش خودرو در خرم‌آباد

پایان فرار کلاهبردار ۲۰ میلیاردی با ترفند فروش خودرو در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری فرد کلاهبردار فروش خودرو در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به دستگیری کلاهبردار فروش خودرو، اظهار داشت: متهم مذکور با استفاده از ترفند خریدوفروش خودروهای خارجی، در استان بوشهر (شهرستان گناوه) اقدام به جلب‌اعتماد شهروندان کرده و پس از دریافت مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و متواری شده بود.

وی افزود: مأموران انتظامی خرم‌آباد پس از دریافت اطلاعات دقیق، مخفیگاه متهم را در این شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات دقیق، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با تأکید بر لزوم رعایت نکات امنیتی در معاملات، به شهروندان توصیه کرد: در معاملات خودرو، به‌ویژه خودروهای خارجی، از انجام معاملات عجولانه و اعتماد به افراد ناشناس خودداری نمایید و پیش از هرگونه پرداخت وجه، حتماً نسبت به احراز هویت طرف مقابل و اصالت مدارک معامله اطمینان حاصل کنید.

کد مطلب 6912011

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