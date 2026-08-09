به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به دستگیری کلاهبردار فروش خودرو، اظهار داشت: متهم مذکور با استفاده از ترفند خریدوفروش خودروهای خارجی، در استان بوشهر (شهرستان گناوه) اقدام به جلب‌اعتماد شهروندان کرده و پس از دریافت مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و متواری شده بود.

وی افزود: مأموران انتظامی خرم‌آباد پس از دریافت اطلاعات دقیق، مخفیگاه متهم را در این شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات دقیق، دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با تأکید بر لزوم رعایت نکات امنیتی در معاملات، به شهروندان توصیه کرد: در معاملات خودرو، به‌ویژه خودروهای خارجی، از انجام معاملات عجولانه و اعتماد به افراد ناشناس خودداری نمایید و پیش از هرگونه پرداخت وجه، حتماً نسبت به احراز هویت طرف مقابل و اصالت مدارک معامله اطمینان حاصل کنید.