برآورد هزینه زندگی کارگری در نشست امروز کارگروه مزد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار عصر امروز چهارشنبه (۴ دیماه ۹۸) با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار تشکیل می‌شود.

بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران و کارکنان تحت پوشش تأمین اجتماعی برای سال بعد، در روزهای پایانی سال در شورای عالی کار - به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا- تعیین می‌شود.

اما طی چند سال اخیر پیش از آغاز جلسات شورای عالی کار و چانه زنی بر سر میزان افزایش دستمزد، کارگروه تخصصی ذیل این شورا موضوع هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار می‌دهد تا پیش از ورود شورای عالی کار به مقوله دستمزد، موضوع هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری برآورد شود و مبنایی برای تصمیم گیری شورای عالی کار باشد.

در سال گذشته پس از بررسی آخرین قیمت‌های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، در نهایت با تأیید نمایندگان کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد شورای عالی کار، هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که البته بنا به گفته نمایندگان کارگری این هزینه با در نظر گرفتن قیمت‌های حداقلی اقلام اصلی سبد خانوار استخراج شده بود.

امروز قرار است سومین نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار با موضوع دستمزد سال ۹۹ برگزار شود و احتمال دارد در این نشست هزینه معیشت خانوار مشخص شود. در عین حال ممکن است تعیین این هزینه به جلسات بعد موکول شود.

جلسات و مذاکرات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ تقریباً از اسفندماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله حقوق کارمندان دولت که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند در قانون بودجه پیش بینی و با تصویب مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می‌شود اما دستمزد کارگران و کارکنان تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با تصویب شورای عالی کار، و پس از تأیید هیأت وزیران تعیین و اعمال می‌شود.