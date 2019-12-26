به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی چهارشنبه شب مراسمی با حضور حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان، کشاورز مدیرکل ثبت اسناد و املاک، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رؤسای واحدهای ثبتی استان قزوین، سردفتران و دفتر یاران، دادستان‌ها، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها در یکی از مجتمع‌های رفاهی قزوین برگزار شد.

فتاح سلیمی خورشیدی رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین در این مراسم گفت: اسناد رسمی به عنوان ادله اثبات دعوا و اثبات مالکیت جایگاه ویژه دارد به طوری که با تشکیل اتحادیه بین المللی این جایگاه اهمیت دوچندان یافته است.

وی بیان کرد: در قانون مدنی سند را به عادی و رسمی تقسیم کرده اند به طوری که در کنار سند رسمی یک نوع سند لازم الاجرا هم تعریف کرده که مستقلاً و بدون صدور رأی محاکم قضائی لازم الاجرا است.

سلیمی تصریح کرد: با ورود اینترنت با دسته دیگری از اسناد بنام اسناد الکترونیکی هم مواجه هستیم که در اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک ظاهر شده است.

وی اظهار داشت: با این روش امکان ذخیره اسناد به صورت الکترونیکی وجود دارد و با امضای الکترونیکی این اسناد صادر می‌شود.

سلیمی بیان کرد: تنها اسنادی که به صورت رسمی تنظیم می‌شود و معتبر است در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و قانون گذاران برای این اسناد اهمیت خاص قانونی قائل هستند.



رئیس هیئت مدیره سردفتران استان قزوین یادآور شد: دفاتر ثبت اسناد به مردم این اطمینان را می‌دهند که اسنادشان قانونی است و در این میان تنظیم کنندگان و ثبت کنندگان نیز جایگاه خاصی دارند و با کوچک‌ترین قصوری مسئولیت حقوقی و قانونی برای آنها در نظر گرفته شده است.

‌هزینه‌های دولتی تنظیم سند رسمی کاهش یابد

وی افزود: توزیع مسئولیت‌ها به موجب قوانین تعریف شده است اما برای کاهش تخلف و تشکیل پرونده در محاکم قضائی. از دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هزینه‌های دولتی تنظیم سند رسمی «حق ثبت و عوارض و مالیات» را کاهش دهند.

سلیمی گفت: هزینه‌های حق الثبت، عوارض و مالیات‌های سنگین موجب فراری دادن مردم از تنظیم اسناد رسمی شده و بسیاری از مردم برای کاهش هزینه‌های خود دنبال ثبت عادی می‌روند و این روش مشکل ساز است به همین دلیل با سیل پرونده‌های ثبتی در این زمینه مواجه می‌شوند.

وی اظهار داشت: با کاهش هزینه‌ها و ممنوعیت بخشی به تنظیم عادی اسناد می‌توانیم از مشکلات عدیده و افزایش تشکیل پرونده در دستگاه قضائی کم کنیم.

رئیس هیئت مدیره دفترداران و دفتر یاران استان قزوین تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی مردم را تشویق کنیم تا اسناد خود را به صورت رسمی تنظیم کنند تا از بروز مشکلات حقوقی برای آنها جلوگیری شود.

در ادامه از پیش کسوتان و تعدادی از سردفتران نمونه استان تجلیل شد.

کانون سردفتران استان قزوین در سال ۹۳ تأسیس شده و در جال حاضر با ۱۰۹ دفتر و ۶۰۰ نفر فعال این عرصه در ثبت اسناد رسمی به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

