به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پزشکی دکتر سوشا؛ ( www.drsosha.com) ، تنها راه درمان دیسک کمر جراحی نیست، شما می‌توانید با استفاده از برخی از روش‌های طبیعی و طب سنتی ، درد ناشی از دیسک کمر را تسکین داده و در عین حال ماهیچه‌های اطراف دیسک را تقویت کنید تا مشکل دیسک کمر شما درمان شود، در ادامه مطلب به چندین روش کلیدی برای درمان دیسک کمر در طب سنتی و بدون جراحی اشاره می‌کنیم.

درمان دیسک کمر بدون جراحی و با طب سنتی

اگر از دیسک کمر رنج می‌برید می‌توانید با اجرای توصیه‌های خود مراقبتی و طب سنتی، علائم این بیماری را کاهش دهید. اولین علامت این بیماری معمولاً کمردرد است، اما در برخی افراد هیچ دردی بروز نمی‌کند. در این مطب سعی داریم تا روش‌های مفید طب سنتی و خود مراقبتی برای درمان دیسک کمر ارائه شود.

طب فیزیکی برای درمان دیسک کمر در طب سنتی

ورزش پایه و اساس درمان درد مزمن کمر است. ورزش و طب فیزیکی اولین راه برای درمان دیسک کمر در طب سنتی است. اینکه چه ورزشی برای درمان دیسک کمر شما بهتر است، بستگی به تشخیص پزشک و وضعیت بیماری دارد و باید توسط پزشک تشخیص داده شود. تمرینات باید متناسب با علائم و شرایط خاص شما انجام شود. انجام ورزش مناسب در خانه نیز به درمان دیسک کمر کمک می‌کند.

فیزیوتراپی و طب فیزیکی برای درمان دیسک کمر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

· تمرینات کششی و انعطاف پذیری (یوگا)

· تمرینات هوازی

تمرینات کششی یا هوازی با ارتقای سلامت بافت پیوندی و تقویت عضلات پیرامون مهره‌ها موجب کاهش فشار وارد شده بر دیسک می‌شود. همچنین یوگا با برداشتن مایعات تجمع یافته در بین مهره‌ها باعث پیشگیری از مشکلات بعدی دیسک کمر می‌شود. انجام این تمرینات ورزشی به بازیابی وضعیت شما و درمان دیسک کمر و درد ناشی از آن کمک می‌کند.

درمان دیسک کمر در طب سنتی با مصرف کورکومین

کورکومین یکی از ترکیبات فعال موجود در زردچوبه است. این ترکیب ضد التهابی، به عنوان یک آنتی‌اکسیدان قوی عمل می‌کند. به این ترتیب است که مصرف زردچوبه راه بسیار مفیدی برای درمان دیسک کمر در طب سنتی به شمار می‌آید. کورکومین باعث کاهش التهاب و برداشتن مایعات اضافی در بین مهره‌ها می‌شود. متخصصان طب سنتی به افراد مبتلا به دیسک کمر مصرف روزانه این ادویه را توصیه می‌کنند.

درمان دیسک کمر در طب سنتی / ‏ ویتامین C

ویتامین C مؤثرترین ماده غذایی برای بهبود دیسک کمر و رفع پارگی‌های عضلانی اطراف دیسک‌ها می‌باشد. این ویتامین سبب تولید کلاژن مورد نیاز در بافت آسیب دیده می‌شود و به این ترتیب است که درمان دیسک کمر را تسریع می‌کند. محققان برای درمان دیسک کمر، مصرف روزانه، ۵۰۰۰ میلی گرم ویتام ین C را توصیه می‌کنند. برای دانستن منابع سرشار از ویتامین C به بخش مجله سایت دکتر سوشا رجوع نمائید.

مکمل‌های دارویی برای درمان دیسک کمر بدون جراحی

برای درمان دیسک کمر، مکمل‌هایی که حاوی روی، مس، کندروی تین سولفات، گلوکز آمین سولفات، آمینواسیدهای آزاد، منیزیم، کمپلکس ویتامین B، ویتامین C و مولتی ویتامین‌هایی که حاوی مواد معدنی هستند بسیار مفید هستند.

درمان دیسک کمر با مُسَکن

برای درمان دیسک کمر بدون جراحی و در طب سنتی از داروهای تسکین دهنده درد مانند ایبوپروفن، ژلوفن، آسیفن یا ناپروکسن استفاده کنید تا درد دیسک کمر شما تسکین یابد.

درمان دیسک کمر در طب سنتی با استفاده از گرما یا سرما

اگر به دنبال روشی برای درمان دیسک کمر در طب سنتی هستید، بهترین راه برای تسکین درد ناشی از دیسک کمر استفاده از کمپرس گرما یا سرما است. اما اگر به دنبال کسب اطلاعات در خصوص دارو هستید به این صفحه از سایت دکتر سوشا به آدرس www.drsosha.com مراجعه کنید.

ذهن آگاهی و مراقبه (مدیتیشن)

کمردرد مزمن و درد دیسک کمر هم از نظر جسمی و هم از نظر عاطفی فشار می‌آورد. برای مدیریت ناامیدی، افسردگی و سایر جنبه‌های روانی در مواجهه با درد مزمن، ممکن است به یک روانشناس توانبخشی نیاز داشته باشید. این متخصص ممکن است یوگا، تای چی و استراتژی‌های دیگر آرامش بخش را به شما توصیه کند تا ذهن شما برای درمان دیسک کمر قوی‌تر شده و شما آرامش روحی و در عین حال جسمی بیش‌تری پیدا کنید.

