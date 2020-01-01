منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه وضعیت آبی‌پوشان این روزها خوب نیست. هر روز اخبار ضد و نقیضی از باشگاه به گوش می‌رسد و روز به روز وضعیت برای آبی‌پوشان بدتر و بدتر می‌شود.

وی افزود: ضعف‌های مدیریتی در استقلال کار را به اینجا کشانده که همه آرزو می‌کنند زودتر مشکلات برطرف شود. تا شروع لیگ قهرمانان، زمان زیادی باقی نمانده اما متأسفانه استقلال هنوز تمریناتش شروع نشده و اگر شروع شود باید بدون سرمربی باشد.

رشیدی با انتقاد از عملکرد هیئت مدیره گفت: اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نتوانستند شرایطی به وجود بیاورند که استقلال از این بحران خارج شود. زمانی که عضو هیئت مدیره بودند نتوانستند عملکرد قابل قبولی داشته باشند اما امیدوارم با رفتن آنان، کسانی بیایند که بتوانند برای استقلال مثمر ثمر واقع شوند.

پیشکسوت باشگاه استقلال در مورد بازگشت استراماچونی اظهار داشت: این روزها شرایط به جایی رسیده که هواداران فقط این سرمربی ایتالیایی را می‌خواهند و دوست ندارند مربیانی چون مجیدی و مظلومی هدایت استقلال را به عهده بگیرند. البته امیدوارم استراماچونی هم به این خواسته هواداران توجه کرده و زودتر اختلافات خود را با باشگاه به پایان رسانده و به استقلال بازگردد.

وی ادامه داد: بیشتر از همه این هواداران هستند که متضرر شدند. باید مسئولان ورزش کشور چاره‌ای بیندیشند که هرچه زودتر مشکلات برطرف شود.