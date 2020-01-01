رژیم غذایی چرب به بینایی سالمندان آسیب می زند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه بافالو نیویورک آمریکا دریافتند افرادی که عمدتاً دارای رژیم غذایی غربی هستند سه برابر با بروز مشکلات چشمی مرتبط با آن نظیر دژنراسیون ماکولا وابسته به سن روبرو هستند.

«امی میلن» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: تغذیه برای قوه بینایی بسیار مهم است. افراد می‌دانند که رژیم غذایی بر ریسک قلبی عروقی و ریسک چاقی تأثیر می‌گذارد، اما عموم مردم ممکن است ندانند که رژیم غذایی می‌تواند بر کاهش بینایی نیز تأثیر گذارد.

دژنراسیون ماکولا وابسته به سن زمانی روی می‌دهد که بخشی از چشم موسوم به ماکولا آسیب می بیند.

این مطالعه شامل حدود ۱۳۰۰ نفر بود. اکثر افراد مبتلا به بیماری دژنراسیون ماکولا نبودند. ۱۱۷ نفر در مراحل ابتدایی این بیماری و ۲۷ نفر در مرحله نهایی آن بودند.

تمامی شرکت کنندگان نظرسنجی‌ای در مورد رژیم غذایی شأن در طول یک مطالعه ۱۸ ساله تکمیل کردند.

محققان دریافتند افرادی که بیشتر رژیم غذایی غربی داشتند بیشتر با احتمال ابتلاء به دژنراسیون ماکولا در مرحله نهایی روبرو بودند. غذاهای مرتبط با افزایش این ریسک عبارتند از گوشت‌های قرمز و فرآوری شده، چربی‌ها نظیر کره و مارگارین، لبنیات پرچرب و غذاهای سرخ شده.

به گفته محققان، ایجاد التهاب ناشی از رژیم غذایی پرچرب و فشار وارده بر سلول‌های چشم (فشار اکسایشی) عامل احتمالی افزایش این ریسک است.