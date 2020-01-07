قانون بهبود فضای کسب و کار پس از ۷سال اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز سهشنبه (۱۷ دی ۹۸) در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی با بیان اینکه هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگذرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است، گفت: متأسفانه برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دستگاههای دولتی توجهی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: فعالان بخش خصوصی اگرچه تلاش زیادی برای تصویب این قانون کردند، اما اکنون برای اجرای آن باید التماس کنند؛ در حالیکه این موضوع تنها به حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود نمیشود؛ بلکه دهها مورد قانونی وجود دارد که دولت آن را اجرایی نمیکند در حالی که مصوبه مجلس برای فعالیتهای اقتصادی است.
به گفته وی، قوه قضائیه باید با سازمانهایی که به وظایف خود در اجرای قوانین عمل نکردهاند، برخورد کند؛ به نحوی که اجرا نکردن قانون باید برای خطاکاران عقوبت داشته باشد.
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