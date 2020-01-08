قیمت طلا از مرز ۱۶۰۰ دلار عبور کرد/ جهش ۴ درصدی قیمت نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، به دنبال شلیک موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا در عراق، سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌های امن پناه بردند و قیمت طلا با بیش از ۲ درصد جهش (حدود ۳۲ دلار) از ۱۶۰۰ دلار هم فراتر رفت.

در ساعت ۴ بامداد چهارشنبه به وقت تهران، قیمت خرید نقدی هر اونس طلا، اسپات‌گلد، ۱.۹ درصد جهش کرد و به رکورد ۱۶۰۳.۲۱ دلار رسید. قیمت طلا در واکنش اولیه به حمله موشکی ایران تا رکورد ۱۶۱۰.۹۰ دلار بالا رفت که این بالاترین قیمت آن از مارس ۲۰۱۳ تا کنون است.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۲ درصد جهش کرد و به ۱۶۰۵.۸۰ دلار رسید.

قیمت نفت هم به دنبال خبر حمله موشکی ایران بیش از ۴ درصد جهش کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت به ۷۱.۷۵ دلار رسید، در حالی‌که قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت آمریکا تا ۶۵.۶۵ دلار جهش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت آمریکا در اقدامی تروریستی بامداد جمعه، ۱۳ دی ماه با پرتاب موشک سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس و تعدادی دیگر از همراهان وی را به شهادت رساند؛ در واکنش به این اقدام تروریسی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز، با شلیک دهها موشک پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در کشور عراق را هدف حمله قرار داد.