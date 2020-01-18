کشف راز طول عمر درختان سه هزار ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، پژوهشگران چینی معتقدند آنچه باعث شده عمر درخت مذکور تا بدین حد طولانی شود، فراوانی آنتی اکسیدان‌ها و مواد ضد میکروب در بخش‌های مختلف آن است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با افزایش طول عمر درختان مذکور، آنها آنتی اکسیدان های بیشتری از خود ترشح می‌کنند و از این طریق سیستم ایمنی درختان یادشده تقویت می‌شود. از همین رو کهن دارها یک چرخه طول عمر قطعی و از قبل مشخص شده ندارند و تا هزاران سال به زندگی ادامه می‌دهند.

یک کشف مهم دیگر دانشمندان چینی آن است که توانایی فتوسنتز و کیفیت بذرهای درخت کهن دار در گذر زمان و با افزایش سن آن کاهش نمی‌یابد. آنان با بررسی ژن‌های موجود در برگ درختان کهن دار و برخی سلول‌های بنیادی آن به این نتیجه رسیده‌اند.

درختان یادشده که بومی کشور چین هستند، درختانی بزرگ و خزان‌پذیر با برگ‌های بادبزنی شکل بوده و فسیل‌هایی از برگ آن با قدمت بیش از ۲۰۰ میلیون سال هم شناسایی شده است. این درخت که خواص دارویی زیادی نیز دارد به ارتفاع حداکثر ۲۵ متر می‌رسد و حداقل دمای مورد تحمل آن منفی ده درجه است.