محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رویکردها و سیاست‌هایی که مکتب سلیمانی در تأمین امنیت کشور و تحقق صلح داشت، گفت: سردار سلیمانی فرماندهی فداکار بود که در حوزه مسئولیت‌هایش تلاش‌های عدیده‌ای کرد و این مسئله باعث شد که فردی شاخص شود و به همین دلیل مقام معظم رهبری تعبیر «مکتب سلیمانی» را درباره این شهید والامقام به کار بردند.

وی با بیان اینکه سردار سلیمانی مجموعه‌ای از ویژگی‌های یک انسان شایسته، خالص، ایثارگر و شجاع را با هم داشت، افزود: مکتب سلیمانی چیزی جدا از مکتب اسلام نیست چرا که حاج قاسم سلیمانی همواره تلاش می‌کرد که ارزش‌های دینی و اسلامی را به خوبی مورد توجه قرار دهد که همه ما باید این مکتب را ادامه دهیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با اشاره به اینکه سردار سلیمانی فردی مخلص بود که بدون هیچ ادعایی و به صورت جهادی به کشور و همه مسلمانان جهان خدمت کرد، اظهار داشت: طرفداران مکتب سلیمانی فقط ایرانی‌ها نیستند، بلکه این مکتب در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه منطقه هم دنبال می‌شود.

کوهکن تاکید کرد: در صورتی که مکتب سلیمانی رشد پیدا کند و راه این شهید بزرگوار از سوی رهروانش ادامه یابد، هیچ شکی نیست که دشمنان اسلام به اهدافشان نمی‌رسند و اهداف جامعه اسلامی محقق می‌شود.

اروپایی‌ها نمی‌توانند به صورت مستقل عمل کنند

وی در ادامه درباره علت به کارگیری تعبیر «دولت‌های حقیر» درباره کشورهای اروپایی عضو برجام از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: این مسئله کاملاً قابل اثبات است چرا که بسیاری از مسئولان اروپایی بارها خودشان هم اقرار کرده‌اند که تحت فشار آمریکا هستند و نمی‌توانند به صورت مستقل عمل کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه اروپایی‌ها دقیقاً در مسیری که آمریکا برای آنان تعیین کرده است، گام برمی‌دارند، تصریح کرد: آنان فقط لاف آزادی و استقلال را می‌زنند و اگر به واقع آزادی و استقلال داشتند، باید خودشان درباره نحوه ارتباط با کشورهای دیگر تصمیم‌گیری می‌کردند.

کوهکن افزود: برجام نمونه بارزی است که اروپایی‌ها حقارت خود را در آن نشان دادند و علی رغم مذاکرات طولانی و متعدد، پس از خروج آمریکا از برجام، هیچ قدمی در راستای حفظ برجام برنداشتند که این مسئله حاکی از آن است که این کشورها تابع محض آمریکا و منویاتش هستند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای دولت و وزارت خارجه نسبت به اروپا، گفت مسئولان سیاست خارجی ما نباید به اروپایی‌ها امید داشته باشند چرا که آنان ثابت کرده‌اند که قابل اعتماد نیستند.