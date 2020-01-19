به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری درباره عدم تعیینتکلیف طرحهای موضوعی و موضعی اظهار داشت: آزادسازی عرصه ۲۷۰ هکتاری بوستان ولایت به عنوان بزرگترین زمین خام پایتخت مورد توجه شهرداری قرار نگرفته، در حالی که این بوستان میتواند بخش قابلتوجهی از نیازهای خدماتی مردم جنوب پایتخت را برطرف کند.
وی افزود: علیرغم گذشت بیش از یک دهه از زمان واگذاری این زمین به شهرداری تهران و انعقاد قرارداد با ۶ شرکت مهندسی مشاور برای تهیه طرح و تأمین هزینههای مادی و معنوی برای مدیریت شهری، متأسفانه نتیجهای حاصل نشده است.
عضو هیأت رئیسه شورای شهر خاطرنشان کرد: در طول دو سال گذشته و از زمان آغاز به کار مدیریت جدید شهری هیچ گامی برای تعیین تکلیف و تهیه طرح از بوستان ولایت به منظور بهرهمندی ساکنین جنوبی پایتخت برداشته نشده است و آخرین گزارشات نشان میدهد برگزاری مسابقه طراحی مدل مفهومی محدوده بوستان ولایت به نهاد راهبردی و پایش طرحهای توسعه شهری سپرده شده است که البته در این زمینه نیز تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
نژادبهرام گفت: به شهرداری تهران نسبت به این موضوع تذکر میدهم و باید پیگیری جدی و مصمم برای تعیینتکلیف طرحهای موضوعی و موضعی پیوست چهارم طرح جامع انجام گیرد. همچنین گسترههای نیازمند طرح موضعی مصوب کمیسیون ماده ۵ تحت تملک شهرداری تهران نیز برای آن اقدامات انجام گیرد.
وی تصریح کرد: مسئله تهیه و تعیین اراضی نیازمند طرحهای موضعی ویژه است که فقدان این مسئله از معضلات جدی شهر تهران محسوب میشود. طبق تبصرههای موجود، شهرداری تهران موظف است طی شش ماه نخست ۹۸ ضمن پالایش طرحهای موضوعی و موضعی نسبت به اولویتبندی و تنظیم برنامه زمانی، اقدام کند، ولی با گذشت چهار ماه از فرصت داده شده توسط شورای شهر، تاکنون برنامهای صورت نگرفته است.
وی اعلام کرد: در زمینه عدم تکلیف اراضی و گسترههای ویژه شهرداری تهران، با مسئله تعدد انعقاد قرارداد با شرکتهای مهندسی مشاور و صرف هزینههای چندباره مواجهیم، همچنین تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از عرصههای بزرگمقیاس فرامنطقهای انجام نگرفته است.
نژادبهرام اعلام کرد: عدم تعیین تکلیف محدوده ۱۵ هکتاری اراضی فوقانی تونل رسالت که تحت عنوان مسیر طبیعت معرفی میشود، از عرصههای دارای ظرفیت بالقوه شهر تهران است و در سال ۱۳۹۰ طرح ساماندهی این اراضی تهیه شده، اما با عدم تأیید جزئیات طرح، شهرداری تهران در سال ۹۴ مجدد اقدام به برگزاری مسابقه طراحی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: آخرین پیگیریها نشان میدهد معاونت معماری و شهرسازی به دنبال انعقاد قرارداد با مشاور جدید برای تهیه طرح بوده که همه این مشکلات باید توسط شهرداری برطرف شود.
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