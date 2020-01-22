طرح بوم در مدارس با نیازهای ویژه کردستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی کردستان، خلیل رنجبر اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش های مهارت محور و بسط فعالیت های پرورشی برمبنای انجام فعالیت های عملی طرح بوم درسطح مدارس ابتدایی و متوسطه با نیازهای ویژه استان اجرا می شود.

وی هدف از اجرای طرح تحولی و آینده ساز بوم را کارآموزی و مهارت آموزی دانش آموزان با نیازهای ویژه دانست و افزود: در این طرح دانش آموزان با نیازهای ویژه در کنار آموزش مهارت های زندگی را برای آینده و رویارویی با جامعه واقعی می آموزند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: مهارت آموزی و مدرسه محوری دو رویکرد آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین در مدارس است که در رشد و پیشرفت جامعه نقش اثرگذاری دارد.

رنجبر یادآور شد: رویکرد تحولی بوم و توانمندسازی نیروی انسانی یکی از الزامات تحقق مدرسه محوری در راستای تحقق ساحت های ششگانه تربیت (اخلاقی، علمی، اجتماعی، هنری، اقتصادی و زیستی) است.

وی بیان کرد: چشم انداز اجرای این برنامه رشد و توسعه حرفه ای معلمان، رشد و یادگیری بیشتر در دانش آموزان در قالب تمرین تمرکز، خواندن و فراگیری مهارت های زندگی، شغلی و غیره است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان هدف از اجرای این برنامه را ایجاد نشاط در میان دانش آموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و گفت: با توجه به تمرکز آموزش و پرورش بر مهارت های زندگی، این برنامه سعی بر ایجاد تعامل بیشتر دانش آموزان با محیط و جامعه دارد.

رنجبر اظهار داشت: در این طرح مدرسه به یک محیط پویا و رشد دهنده به منظور پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی ناشی از تفاوت های محیط زندگی، تفاوت های فردی و جنسیتی دانش آموزان و تنوع بخشی به محیط های یادگیری تبدیل می شود.