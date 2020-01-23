مسابقات بین المللی کشتی با بی نظمی اطلاع رسانی دنبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین الملی کشتی از امروز چهارشنبه در شیراز آغاز شد اما خبرنگاران و عکاسان شیرازی که برای پوشش خبری خود را به محل برگزاری مسابقات رسانده بودند متوجه شدند «آی دی کارت» برایشان صادر نشده است.

عدم صدور آی دی کارت باعث شد که خبرنگاران ساعت‌ها پشت در برگزاری مسابقات زیر بارش باران و برف بمانند. این در حالیست که دمای هوا در شیراز طی یکی دو روز گذشته به شدت افت کرده است.

پس از صدور کارت برای برخی خبرنگاران و عکاسان، پوشش خبری مسابقات با اختلال همراه است و هیئت کشتی استان نیز سازوکار مشخصی برای اطلاع رسانی و کمک به اصحاب رسانه ندارد.

مسئولان روابط عمومی فدراسیون نیز پاسخ مناسبی به خبرنگاران شیرازی نمی‌دهند و در حال پیگیری امور خبرنگاران اعزامی به شیراز هستند.

