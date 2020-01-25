نمایشگاه عکس «خوشه» افتتاح شد/ تاکید بر تغییر فرهنگ مصرف با هنر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه سومین دوره مسابقه عکس خوشه با شعار «از مزرعه تا سفره» عصر دیروز جمعه ۴ بهمن ماه با حضور یزدان سیف معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، حسن غفاری، بابک برزویه، افشین شاهرودی و جمعی از عکاسان در خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد.

پس از افتتاح این نمایشگاه، یزدان سیف به همراه مهدیه خاکی صدیق دبیر اجرایی این مسابقه در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

سیف در ابتدای نشست گفت: آنچه ما را بر آن داشت که نان را در عرصه هنر وارد کنیم به این دلیل است که اگر اصلاحات رفتاری مان را به کمک هنر انجام دهیم موفق خواهیم شد. مخاطبان ما قریب به هشتاد میلیون نفر هستند که باید نسبت به چرخه خوراک خود حساس باشند و قریب به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این حوزه شاغل هستند. پس حوزه بسیار بزرگ و مهمی است.

وی بیان کرد: با برگزاری جشنواره عکس خوشه به دنبال این بودیم که توجه مردم به چرخه گندم آرد نان و محصولات جنبی آن جلب کنیم. هم کشاورز، هم نانوا، هم صنعتگر این چرخه باید بدانند در یک زنجیره قدسی حضور دارند و باید در کیفیت کار دقت بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: ما در حوزه‌های مختلف نیازمندیم که با ارتقای فرهنگ عمومی به اصلاح زنجیره مصرف گندم و آرد و نان بپردازیم. امروز سومین مسابقه را در سطح حرفه‌ای تر برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه در عکس‌های ارائه شده به فرهنگ رایج هم توجه شده است، از هنرمندان تقاضا کرد به چرخه تولید و توزیع ورود و برای اصلاح فرهنگ مصرف مردم تلاش کنند.

سیف در پایان گفت: مراسم اختتامیه سومین مسابقه عکس خوشه ۱۴ بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. در این مراسم برگزیدگان این دوره مسابقه نیز معرفی خواهند شد.

مهدیه خاکی صدیق دبیر سومین مسابقه عکس خوشه با ارائه آماری از این مسابقه، گفت: امسال ۶۸۰ شرکت‌کننده داشتیم که برخی در رشته‌های مختلف شرکت کردند. در مجموع ۳ هزار و ۵۰ عکس به دبیرخانه ارسال شد که از بین اینها ۱۳ مجموعه عکس، ۵۰ تک عکس، ۲۱ عکس موبایلی و ۱۰ عکس زیر ۱۵ سال انتخاب شدند. در نهایت نیز ۱۴۴ عکس در نمایشگاه به نمایش درآمد.

وی درباره جوایز این مسابقه توضیح داد: جوایز مجموعه عکس، ۷ میلیون تومان، جوایز بخش تک عکس ۴، ۳ و ۲ میلیون تومان، بخش موبایلی به ترتیب ۳، ۲ و ۱ میلیون تومان و بخش زیر ۱۵ سال رقابتی نبود و به هر سه نفر یک میلیون تومان تعلق می‌گیرد.