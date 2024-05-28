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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۰۲

رییس دادگستری شهرستان قلعه گنج:

شورای حل اختلاف فرهنگیان قلعه گنج راه اندازی می شود

شورای حل اختلاف فرهنگیان قلعه گنج راه اندازی می شود

کرمان- رییس دادگستری شهرستان قلعه گنج گفت: راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه فرهنگیان با هدف حفظ اسرار، شان و جایگاه معلمان از طریق مرکز استان پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدیان فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست با رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج، ضمن تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان شهیدش، اظهار داشت: جامعه فرهنگیان حرمت و جایگاه والایی دارد.

وی با اشاره به ظرفیت مهم آموزش و پرورش و فرهنگیان جهت نهادینه کردن صلح و سازش، افزود: قطعاً ما از ظرفیت فرهنگیان و مصلحین قرآنی و فرهنگی برای صلح و سازش، پیشگیری از وقوع جرم و تأمین امنیت جامعه استفاده خواهیم کرد.

این مقام قضائی از طرح پیشنهادی رئیس آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج در خصوص راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه فرهنگیان، خبر داد.

مهدیان فر با قدردانی از زحمات فرهنگیان، تصریح کرد: این طرح که با هدف حل و فصل مسائل فرهنگیان در جهت حفظ اسرار، شأن و جایگاه معلمان مطرح شده است را مؤثر و سنجیده می‌دانیم.

وی ادامه داد: راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه فرهنگیان، از طریق مرکز استان جهت حصول نتیجه مطلوب، پیگیری خواهد شد.

این مقام قضائی در ادامه آموزش و آگاهی جامعه نسبت به قوانین را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر دانست.

مهدیان فر تاکید کرد: تعامل سازنده و مؤثر آموزش و پرورش با دستگاه قضائی جهت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد.

سید اسماعیل حسینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج نیز در این نشست، ضمن تبریکِ انتصاب مهدیان فر به عنوان رئیس دادگستری شهرستان قلعه گنج، بر تعامل و همراهی دستگاه قضا با آموزش و پرورش تاکید کرد.

کد مطلب 6121193

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