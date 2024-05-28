کشت موسیر در ۵۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری

یزدان احمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشت موسیر به دلیل کم آب بر بودن مورد استقبال و توجه کشاورزان قرار گرفته است و چهارمحال و بختیاری را بعنوان استان معین در کشت موسیر معرفی کرده است.
وی تصریح کرد: موسیر بعلت چند ساله بودن، مصرف آب بسیار پایین، قابلیت استفاده از اندامهای تکثیری گل، برگ و پیاز و سازگاری با اقلیم استان چهارمحال و بختیاری مورد استقبال کشاورزان استان قرار گرفته است.
احمدزاده با اشاره به اینکه میانگین برداشت موسیر در اراضی دیم ۴ تن در هکتار است گفت: پیش بینی میشود از سطح ۵۵۰ هکتار کشت شده، ۲۲۰۰ تن موسیر برداشت شود و این در حالی است که در اراضی آبی میزان برداشت موسیر از هر هکتار به ۱۰ تن نیز میرسد.
مجری طرح کشت گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: ۱۷۰۰ هکتار از اراضی این استان به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته که ۳۲ درصد آن موسیر است.
احمد زاده با بیان اینکه برداشت موسیر در این استان از اوایل تیرماه آغاز و تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت گفت: بیشترین سطح زیر کشت موسیر جهان در ایران است هماکنون موسیر در کشور بیشتر به صورت خام فروشی انجام میشود و باید با استفاده از ظرفیت و دانش شرکتهای دانشبنیان ارزش افزوده موسیر را افزایش داد تا ارزش افزوده و سود حاصل از موسیر به کشاورزان برگردانده شود.
وی تشریح کرد: حمایت از کشت موسیر و توسعه زیرساختهای زنجیره تولید و کشت موسیر و گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد اهمیت است.
احمد زاده با اذعان بر اینکه توسعه کشت گیاهان خوراکی و دارویی نیازمند حمایت در ابعاد مختلف است بیان داشت: چهارمحال و بختیاری دومین استان از نظر سطح زیرکشت موسیر است.
وی باید کشت موسیر را در مناطق مختلف استان و کشور به عنوان یک گیاه کم آببر توسعه داد. شناسایی گونههای بومی موسیر در مناطق مختلف کشور از برنامههای مهم وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت این گیاه است.
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