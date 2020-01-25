  1. سلامت
  2. درمان
۵ بهمن ۱۳۹۸، ۵:۱۶

دانشمندان اعلام کردند؛

واکسن ویروس جدید کرونا تا ۳ ماه آینده آماده می شود

واکسن ویروس جدید کرونا تا ۳ ماه آینده آماده می شود

دانشمندان سلامت آمریکا اعلام کردند واکسن موردنظر برای ویروس جدید کرونا (۲۰۱۹-nCoV) تا ۳ ماه آینده برای تست انسانی در مرحله ابتدایی آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «کاترین پالز»، عضو تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، عنوان می‌کند: پیشرفت در زمینه تکنولوژی از زمان شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ به شدت موجب کوتاه شدن زمان تولید واکسن شده است.

واکسن ویروس سارس در طول ۲۰ ماه آماده شد و حال با پیشرفت‌های صورت گرفته، زمان بندی تولید واکسن برای سایر بیماری‌های ویروسی به ۳.۲۵ ماه رسیده است.

دانشمندان امیدوارند تولید واکسن ۲۰۱۹-nCoV حتی سریع‌تر هم اتفاق بیفتد. در تولید این واکسن از تکنولوژی واکسن mRNA استفاده می‌شود.

گیرنده اصلی انسانی برای گلیکوپروتئین سارس، ACE۲ (آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ۲) بود. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد ۲۰۱۹-nCoV هم دارای برخی اسیدآمینه‌های مشابه با ویروس سارس است و از این‌رو امکان استفاده از ACE۲ به عنوان گیرنده وجود دارد.

مؤسسات پزشکی آمریکا و چین در حال همکاری باهم در راستای تولید واکسنی علیه ویروس جدید کرونا هستند؛ ابتلاء ۸۳۰ مورد به این ویروس تاکنون در چین تأیید شده است.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که هنوز اعلام وضعیت اضطراری بین المللی به دلیل شیوع این ویروس در چین زود است.

کد مطلب 4834113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها