واکسن ویروس جدید کرونا تا ۳ ماه آینده آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «کاترین پالز»، عضو تیم تحقیق از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، عنوان می‌کند: پیشرفت در زمینه تکنولوژی از زمان شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ به شدت موجب کوتاه شدن زمان تولید واکسن شده است.

واکسن ویروس سارس در طول ۲۰ ماه آماده شد و حال با پیشرفت‌های صورت گرفته، زمان بندی تولید واکسن برای سایر بیماری‌های ویروسی به ۳.۲۵ ماه رسیده است.

دانشمندان امیدوارند تولید واکسن ۲۰۱۹-nCoV حتی سریع‌تر هم اتفاق بیفتد. در تولید این واکسن از تکنولوژی واکسن mRNA استفاده می‌شود.

گیرنده اصلی انسانی برای گلیکوپروتئین سارس، ACE۲ (آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین ۲) بود. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد ۲۰۱۹-nCoV هم دارای برخی اسیدآمینه‌های مشابه با ویروس سارس است و از این‌رو امکان استفاده از ACE۲ به عنوان گیرنده وجود دارد.

مؤسسات پزشکی آمریکا و چین در حال همکاری باهم در راستای تولید واکسنی علیه ویروس جدید کرونا هستند؛ ابتلاء ۸۳۰ مورد به این ویروس تاکنون در چین تأیید شده است.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که هنوز اعلام وضعیت اضطراری بین المللی به دلیل شیوع این ویروس در چین زود است.