به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اردبیل، ضمن تأکید بر اهمیت مقوله جوانی و سرمایهگذاری برای این قشر، اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت مباحث مربوط به جوانان، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند با محوریت اداره ورزش و جوانان، پای کار آمده و با برنامهریزی دقیق، اولویتهای این حوزه را اجرایی کنند.
وی با اشاره به رویکردهای اجرایی، افزود: برنامهریزیها در حوزه جوانان باید بهصورت علمی، اصولی و با بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی دانشگاهها انجام شود تا خروجی و نتیجهبخشی اقدامات در سطح جامعه برای جوانان ملموس باشد.
فرماندار اردبیل گفت: سیاستگذاریها باید بر اساس وظایف مشخص هر دستگاه تعریف شود و هیچگونه موازیکاری در این مسیر پذیرفته نیست. از تمامی دستگاهها انتظار میرود با ارائه برنامههای عملیاتی و زمانبندیشده، سهم خود را در تحقق اهداف این ستاد ایفاد کنند.
قلندری با تأکید بر لزوم تمرکز ویژه بر حوزههای مهارتآموزی،نشاط اجتماعی، ازدواج،اشتغال و مشارکتهای اجتماعی، خاطرنشان کرد: این محورهای کلیدی باید در صدر برنامههای کاری قرار گیرد و فعالیتهای پیشرو باید به گونهای باشد که ضمن تقویت نشاط در بین جوانان، بسترهای لازم برای اشتغال و تشکیل خانواده آنان فراهم گردد.
وی در پایان یادآور شد: ارزیابی عملکرد دستگاهها بر اساس میزان خروجی و اثربخشی برنامهها در زندگی جوانان خواهد بود.
نظر شما