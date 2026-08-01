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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

دستگاه‌های اجرایی به جوانان اردبیل اولویت دهند

دستگاه‌های اجرایی به جوانان اردبیل اولویت دهند

اردبیل- فرماندار اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های علمی و عملیاتی برای جوانان، گزارش عملکرد خود را به ستاد ساماندهی ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اردبیل، ضمن تأکید بر اهمیت مقوله جوانی و سرمایه‌گذاری برای این قشر، اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت مباحث مربوط به جوانان، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با محوریت اداره ورزش و جوانان، پای کار آمده و با برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌های این حوزه را اجرایی کنند.

وی با اشاره به رویکردهای اجرایی، افزود: برنامه‌ریزی‌ها در حوزه جوانان باید به‌صورت علمی، اصولی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها انجام شود تا خروجی و نتیجه‌بخشی اقدامات در سطح جامعه برای جوانان ملموس باشد.

فرماندار اردبیل گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید بر اساس وظایف مشخص هر دستگاه تعریف شود و هیچ‌گونه موازی‌کاری در این مسیر پذیرفته نیست. از تمامی دستگاه‌ها انتظار می‌رود با ارائه برنامه‌های عملیاتی و زمان‌بندی‌شده، سهم خود را در تحقق اهداف این ستاد ایفاد کنند.

قلندری با تأکید بر لزوم تمرکز ویژه بر حوزه‌های مهارت‌آموزی،نشاط اجتماعی، ازدواج،اشتغال و مشارکت‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: این محورهای کلیدی باید در صدر برنامه‌های کاری قرار گیرد و فعالیت‌های پیش‌رو باید به گونه‌ای باشد که ضمن تقویت نشاط در بین جوانان، بسترهای لازم برای اشتغال و تشکیل خانواده آنان فراهم گردد.

وی در پایان یادآور شد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس میزان خروجی و اثربخشی برنامه‌ها در زندگی جوانان خواهد بود.

کد مطلب 6905077

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