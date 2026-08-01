خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: چه زیبا در میدان جهاد گام برمی‌دارند... مردمانی که در کنار مسئولیت اجتماعی، بی‌چشم‌داشت پا در میدان جهادی می‌گذارند و سهم خود را از ساختن حال خوب مردم ادا می‌کنند.

آدم‌هایی که شاید نامشان جایی ثبت نشود، اما رد دست‌هایشان در گوشه‌گوشه زندگی مردم باقی می‌ماند... در دیوار مسجدی که دوباره جان گرفته، در خانه‌ای که سقفش امن‌تر شده، در لبخند کودکی که بسته لوازم‌التحریر به دست گرفته و در دل خانواده‌ای که با یک کمک کوچک، امید تازه‌ای پیدا کرده است.

اینجا جهاد فقط با بیل و سیمان و آجر معنا نمی‌شود، گاهی یک استکان چای در مسیر خستگی مسافری، گاهی یک پرس غذا برای خانواده‌ای چشم‌انتظار و گاهی نشستن پای درد دل مردمی است که شاید کمتر دیده شده‌اند.

جهادگرانی که از کنار نیازهای مردم ساده عبور نمی‌کنند و باور دارند خدمت، زمانی ارزشمندتر می‌شود که بی‌نام و نشان و بدون انتظار بازگشت باشد.

روایت گروه‌های جهادی شهیدان علی شبانی و حمیدرضا مساح، روایت همین دل‌های پای کار است. گروهی که در کنار فعالیت‌های عمرانی، دست یاری به سوی محرومان دراز کرده و در میدان فرهنگ و خدمت اجتماعی نیز حضور یافته‌اند. از روستاهای محروم تا مسیرهای پرتردد، هرجا فرصتی برای خدمت بوده، این جهادگران تلاش کرده‌اند گوشه‌ای از مشکلات مردم را کم کنند.

آنچه در این مسیر بیشتر از حجم کارها به چشم می‌آید، روحیه‌ای است که پشت این اقدامات قرار دارد که روحیه‌ای که از جنس ایثار است.

همان روحیه‌ای که باعث می‌شود جوانانی ساعت‌ها در گرما و سرما پای کار بمانند، موکبی برای خدمت به مردم برپا کنند، برای کودکان برنامه فرهنگی اجرا کنند و نام شهدا را با خدمت زنده نگه دارند.

محمد تاج‌نیا یکی از همین آدم‌هاست. از آن‌هایی که جهاد برایشان فقط یک عنوان نیست، یک سبک زندگی است. مردی که در کنار کار و مسئولیت‌های روزمره، دل به خدمت داده و سال‌هاست بی‌آنکه نامی بخواهد، سهمی از بار مشکلات مردم را بر دوش می‌کشد.

انجام خدمات فرهنگی و عمرانی

این فعال جهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات انجام شده بیان کرد: در حال حاظر در دو گروه جهادی در عرصه‌های فرهنگی و عمرانی فعالیت می کنم.

وی ادامه داد: گروه جهادی شهید حمیدرضا مساح در حوزه فرهنگی و تبیینی و گروه جهادی شهید علی شبانی در حوزه عمرانی فعالیت دارد و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در مناطق محروم و مرزی را دنبال می‌کند.

وی از استقرار موکب این گروه‌های جهادی در کیلومتر پنج جاده بیرجند - زاهدان همزمان با مراسم تشییع رهبری و خدمت‌رسانی به مردم خبر داد و گفت: به طور میانگین روزانه بین ۶۰۰ تا یک‌هزار نفر از خدمات آن بهره‌مند شدند.

تاج‌نیا افزود: در این موکب خدماتی از جمله توزیع چای، دمنوش، آب معدنی، نان روغنی، هندوانه، شربت و آبمیوه به مردم ارائه شد.

این فعال جهادی بیان کرد: ساخت مسجد و مدرسه، تعمیر و مرمت منازل خانواده‌های محروم و تأمین بخشی از جهیزیه نیازمندان از جمله اقدامات گروه جهادی شهید علی شبانی است.

تاج‌نیا با تشریح اقدامات عمرانی، فرهنگی و حمایتی گروه‌های جهادی شهیدان علی شبانی و حمیدرضا مساح شوکت‌آباد در سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: این گروه‌های جهادی در طول سال گذشته با اجرای برنامه‌های متنوع در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و عمرانی، گام‌هایی در راستای خدمت‌رسانی به مردم برداشتند.

وی افزود: در این مدت از ۲۰ نفر از جهادگران نمونه دو گروه جهادی تجلیل شد و به مناسبت عید سعید فطر نیز بسته‌های معیشتی میان نیازمندان توزیع شد.

پرداخت اجاره‌بهای معوق نیازمندان

تاج‌نیا ادامه داد: در دهه کرامت، اجاره‌بهای معوق منزل یکی از نیازمندان پرداخت شد و همچنین در رزمایش جهادی این مناسبت، خدمات مختلفی در روستاهای فورجان، میریک و شاخنات ارائه شد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه سلامت گفت: با همکاری بهداری مرکز آموزش ۰۴، خدمات پزشکی و دندانپزشکی به اهالی روستاهای فورجان، میریک و شاخنات ارائه شد.

این فعال جهادی بیان کرد: به مناسبت تشییع پیکر شهید آیت‌الله دکتر رئیسی، موکب و ایستگاه صلواتی برای خدمت‌رسانی به مردم برپا شد و همچنین همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، خدمات قضایی با همکاری دفتر قضایی به مردم روستای شوکت‌آباد ارائه شد.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی این گروه‌ها گفت: دیوارچینی، سیمانکاری و بتن‌ریزی سقف مسجد جوادالائمه شوکت‌آباد انجام شد و به مناسبت شهادت حضرت امام جواد(ع)، بخشی از هزینه‌های درمانی یک بیمار نیازمند به مبلغ ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تأمین شد.

تاج‌نیا افزود: سنگ‌فرش و سیمانکاری دیوارهای بیرونی مسجد و حسینیه زینبیه روستای اسفهرود نیز از دیگر اقدامات عمرانی انجام شده بود.

احداث ۸ چشمه سرویس بهداشتی

وی گفت: به مناسبت عید سعید غدیر خم، ۲۰ پک لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند روستاهای فورجان، میریک و شاخنات توزیع شد و همچنین ۳۱۰ قرص نان بین ۶۲ خانواده نیازمند آبرومند با اعتباری بالغ بر ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال توزیع شد.

این فعال جهادی ادامه داد: احداث هشت چشمه سرویس بهداشتی در مسجد موسی بن جعفر(ع) روستای علی‌آباد شهرک بعثت بافت قدیم، شامل کف‌سازی، سرامیک‌کاری، لوله‌کشی فاضلاب و نصب درب، از دیگر اقدامات انجام شده بود.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی افزود: موکب و ایستگاه صلواتی در اربعین حسینی در بلوار امام رضا(ع) شهرستان بیرجند برپا شد و همچنین عملیات خاک‌برداری، دیوارچینی و کف‌سازی مسجد و حسینیه روستای گوگچین انجام گرفت.

تاج‌نیا از برگزاری اردوهای زیارتی نیز خبر داد و گفت: اردوی زیارتی به امامزاده سید مرتضی روستای سیدان و امامزاده بی‌بی صاحبه روستای نوزاد برگزار شد.

وی اظهار کرد: ۲۰ پک لوازم‌التحریر نیز به دانش‌آموزان نیازمند روستاهای محروم شهرستان نهبندان اهدا شد و گروه‌های جهادی در رزمایش فاطمی چهار در روستاهای مرک، خوشینه، محمد سلطان و القار حضور یافتند.

این فعال جهادی ادامه داد: اهدای ۱۵ عدد راکت تنیس به دانش‌آموزان روستای شوکت‌آباد که در فراگیری قرآن کریم تلاش داشتند، بازسازی آشپزخانه مسجد و حسینیه، کاشی‌کاری، لوله‌کشی و نصب درب سرویس‌های بهداشتی روستای محمد سلطان نیز انجام شد.

توزیع بسته‌های معیشتی

وی بیان کرد: توزیع بسته‌های کمک معیشتی در روستاهای مرک، خوشینه، محمد سلطان و القار، تهیه بسته‌های یلدایی شامل شیرینی، شکلات و میوه برای خانواده‌های محروم و مشارکت در تأمین هزینه‌های درمانی یک کودک مبتلا به سرطان روده از دیگر اقدامات حمایتی این گروه‌ها بود.

تاج‌نیا گفت: سیمانکاری، دیوارکشی، جوشکاری و ساخت پله موقت در مسجد حضرت امیرالمؤمنین(ع) شهرستان بیرجند، شرکت در دوره گفتمان جهادی ویژه مسئولان گروه‌های جهادی و مشارکت در برگزاری جشن ولادت حضرت امام زمان(عج) در نیمه شعبان از دیگر برنامه‌ها بود.

وی افزود: در مراسم نیمه شعبان با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند، یک‌هزار و ۱۰۰ پرس غذا طبخ و میان مهمانان توزیع شد.

فعال جهادی ادامه داد: مشارکت در تهیه و نصب پرده‌های مسجد جامع شوکت‌آباد با همکاری خیرین، کاشت نهال میوه توت در معابر عمومی روستا با همکاری دهیاری و شورای اسلامی، انجام سیم‌کشی و نصب کلید و پریز منزل یک بانوی بدسرپرست در شهرک چهکند و تعویض تمثال مبارک شهدا در بلوار بقیه‌الله از دیگر اقدامات انجام شده بود.

وی همچنین از پاکسازی آرامستان شوکت‌آباد، تخلیه و نظافت انبار مسجد جامع، لکه‌گیری و بندکشی دیوارها، جوشکاری جاقفلی‌ها و سرویس کولر مسجد خبر داد.

خدمات فرهنگی در میدان مادر

مسئول گروه جهادی شهید حمیدرضا مساح و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سپهبد شهید علی صیاد شیرازی بیرجند از فعالیت‌های فرهنگی، جهادی و خدماتی موکب سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در میدان مادر بیرجند همزمان با جنگ رمضان خبر داد و افزود: خادمان این موکب هر روز از ساعت ۱۹ در محل حضور پیدا می‌کردند و خدمت‌رسانی تا ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ادامه داشت، به‌گونه‌ای که آخرین نفر از اعضای موکب پس از جمع‌آوری کامل تجهیزات و ساماندهی محل، موکب را ترک می‌کرد.

تاج‌نیا با اشاره به نامگذاری این موکب بیان کرد: موکب به نام سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی و گروه جهادی به نام شهید حمیدرضا مساح نامگذاری شده است تا یاد و خاطره این شهدا زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی در این موکب اظهار کرد: نقاشی کودکان، رنگ‌آمیزی، طراحی سه‌رنگ پرچم جمهوری اسلامی ایران روی دست و گونه کودکان، نصب تصاویر شهدا، قصه‌گویی و مشاوره تحصیلی توسط خواهران پایگاه از جمله برنامه‌های اجرا شده در این موکب بوده است.

وی افزود: بسته‌های فرهنگی شامل شکلات، نبات و نقل به همراه تمثال مبارک رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان نیز آماده و میان مردم توزیع شد.

پذیرایی به یاد شهدا

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج سپهبد شهید علی صیاد شیرازی بیرجند با بیان اینکه تصاویر شهدای گرانقدر در دو طرف موکب نصب شده بود، گفت: تمامی پذیرایی‌ها و خدمات ارائه شده در این موکب به نام شهدا، برای شهدا و به یاد شهدا انجام شده است.

تاج‌نیا ادامه داد: هدف اصلی این حرکت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در قالب خدمت‌رسانی، پذیرایی‌های مختلف، بسته‌بندی‌های متنوع، توزیع حلوا در بسیاری از شب‌ها و ایجاد فضای معنوی برای مردم بود.

پذیرایی ۹۰۰ نفر در هر شب

تاج‌نیا افزود: در چندین شب، سه هزار پرس عدسی همراه با نان میان مردم توزیع شد و همچنین یک‌هزار عدد کماچ، یک‌هزار عدد حلوا، ۵۰۰ عدد ساندویچ و ۶۰۰ قرص نان محلی که در محل موکب پخت و توزیع شده بود، در اختیار مردم قرار گرفت.

وی بیان کرد: میانگین پذیرایی این موکب در هر شب بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر بوده است.

مسئول گروه جهادی شهید حمیدرضا مساح با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح بر نقش مردم در حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از ارزش‌های انقلاب گفت: حضور مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.

آری جهاد ادامه دارد...نه فقط در پروژه‌های بزرگ، بلکه در همین قدم‌های کوچک و صادقانه‌ای که آدم‌هایی بی‌هیاهو برمی‌دارند. مردمانی که باور دارند برای تغییر دنیا، گاهی باید از یک روستا، یک خانه و حتی یک دل شروع کرد.