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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ برنت به ۸۷.۹ دلار رسید

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ برنت به ۸۷.۹ دلار رسید

قیمت نفت خام برنت به ۸۷.۹۳ دلار و نفت خام دبلیوتی‌آی به ۸۴.۶۷ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نرخ گاز طبیعی روند کاهشی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری قیمت‌های جهانی نفت (Oil Price)، بهای نفت در بازارهای بین‌المللی با افزایش و نرخ گاز طبیعی و سوخت‌های حرارتی با کاهش همراه بوده است.

بر این اساس، هر بشکه نفت خام دبلیوتی‌آی (WTI) با ۱.۰۸ دلار افزایش به قیمت ۸۴.۶۷ دلار و هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۱.۰۵ دلار افزایش به ارزش ۸۷.۹۳ دلار داد و ستد شد. همچنین نفت خام موربان امارات با رشد ۱.۰۶ دلاری به قیمت ۸۵.۴۹ دلار در هر بشکه رسید.

در بازار محصولات نفتی، قیمت هر بشکه نفت شاخص دبلیوتی‌آی میدلند با ۱.۶۲ دلار افزایش به ۸۵.۹۶ دلار رسید. همچنین سبد نفتی اوپک با رشد ۲.۵۳ دلاری به قیمت ۸۸.۳۹ دلار و سبد نفتی هند با افزایش ۴.۶۱ دلاری به بهای ۸۸.۸۷ دلار معامله شد.

از سوی دیگر، نرخ گاز طبیعی در معاملات جهانی با کاهش مواجه شد و هر میلیون بی‌تی‌یو گاز به قیمت ۲.۷۴۷ دلار رسید. قیمت جهانی بنزین نیز با کاهش مواجه شد و به ۳.۱۱۴ دلار رسید؛ در حالی که قیمت نفت گرمایشی (نفت گاز) با کاهش به رقم ۴.۰۹۶ دلار رسید.

کد مطلب 6905112
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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      پاسخ
      هفته قبلی گفتید 95 دلار امروز با 87.5 دلارچجوری گران تر شده؟

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