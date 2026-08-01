به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان میرمحمدی سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حجم بالای مطالبات معوق دولت اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و سایر مجموعه‌های دولتی صدها همت از شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی طلبکار هستند که بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها مربوط به خوراک و سوخت تحویلی است.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه مجموع مطالبات دولت از این شرکت‌ها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۷۳۴ هزار میلیارد تومان (۷۳۴ همت) رسیده است، گفت: از این میزان، شرکت ملی گاز ۲۷۳ همت، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ۱۰۵ همت و شرکت ملی نفت ایران ۳۳۴ همت طلبکار است.

وی یادآور شد: با استقرار بازرسان دفتر بازرسی امور ویژه، برگزاری جلسات تخصصی و صدور اخطارهای قانونی برای بدهکاران در مرحله نخست ۷۶ همت از مطالبات وصول و ۶۴ همت چک تضمین و ۱۳ همت اعتبار اسنادی اخذ شد.

سخنگوی سازمان بازرسی بیان داشت: در ادامه ۵۹ نامه هشداری به منظور لزوم تسریع در پرداخت دیون دولتی به شرکت‌های بدهکار صادر شد که در این خصوص بالغ بر ۴۵ همت وصول شد و بخش دیگری از مطالبات در مسیر وصول قرار دارد. همچنین دلایلی مانند «پرداخت به موجب توقیف نامه‌های مالیاتی»، «اختلاف در مبانی قیمت گذاری» و عدم پرداخت مطالبات متقابل شرکت‌ها از دولت» به عنوان ادلّه شرکت‌های بدهکار در تسویه دیون دولتی مطرح شده که صحت سنجی این موارد در دستور کار دفتر بازرسی امور ویژه قرار دارد و وضعیت هر یک از بدهکاران به طور مستقل و مستمر پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی با هدف صیانت از حقوق بیت المال و بازگردانده منابع عمومی به چرخه اقتصاد کشور، وصول مطالبات دولت از بدهکاران بزرگ را با جدیت دنبال می‌کند.