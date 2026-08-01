به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز برنامههای سفر اربعین، بخش حملونقل عمومی کشور وارد مرحله ویژهای از مدیریت تقاضا شده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در روزهای نزدیک به اربعین، افزایش ناگهانی حجم سفرها میتواند چالشهایی مانند کمبود مقطعی بلیت، شکلگیری بازارهای غیررسمی، افزایش قیمت خارج از ضابطه و ناهماهنگی در ارائه خدمات را به همراه داشته باشد.
در همین راستا، علاوه بر اعلام نرخهای مصوب بلیت اتوبوس برای مسیرهای منتهی به مرزهای خروجی، نظارت بر نحوه فروش و عرضه بلیت نیز در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گرفته است. بر اساس نرخهای اعلامشده، قیمت بلیت اتوبوس در مسیرهای مختلف با توجه به نوع اتوبوس و ظرفیت آن متفاوت است و برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه، فروش بلیت باید از مسیرهای تعیینشده انجام شود.
یکی از اصلیترین نگرانیها در ایام پرتردد اربعین، فاصله گرفتن قیمتها در بازار غیررسمی از نرخهای مصوب است؛ موضوعی که در سالهای گذشته نیز در برخی مقاطع باعث نارضایتی مسافران شده بود. به همین دلیل، دستگاههای نظارتی امسال تمرکز ویژهای بر پایانههای مسافربری و مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، شلمچه، چذابه و خسروی دارند.
حضور بازرسان در نقاط مرزی
پیگیریهای خبرنگار مهر از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بیانگر آن است که این سازمان با آغاز طرح ویژه نظارت اربعین، بازرسی از فرآیند حملونقل و بلیتفروشی را در سراسر کشور تشدید کرده است. این نظارتها تنها به پایانههای مرزی محدود نیست و پایانههای مسافربری در استانهای مختلف نیز تحت رصد قرار گرفتهاند تا مشکلات احتمالی پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و برطرف شود.
بر اساس برنامه نظارتی تدوینشده، بازرسان در پایانهها حضور خواهند داشت تا نحوه عرضه بلیت، رعایت نرخهای مصوب و عملکرد شرکتهای حملونقل را بررسی کنند. همچنین هماهنگی میان سازمان حمایت، سازمان راهداری و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها برای یکپارچهسازی نظارتها و مدیریت بهتر سفرهای اربعین انجام شده است.
تمرکز نظارتها اما تنها مربوط به مرحله اعزام زائران نیست؛ چراکه موج بازگشت پس از اربعین نیز یکی از حساسترین بخشهای این فرآیند به شمار میرود. بازگشت همزمان تعداد زیادی از زائران، فشار بیشتری بر ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی وارد میکند و به همین دلیل، کنترل عرضه بلیت و جلوگیری از هرگونه بینظمی در این مرحله نیز در برنامه قرار گرفته است.
در این میان، برخورد با تخلفاتی مانند گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه، دریافت هزینههای غیرمتعارف، اجبار مسافران به خرید خدمات جانبی و ارائه نکردن خدمات مطابق تعهدات شرکتهای مسافربری، از محورهای اصلی بازرسیها خواهد بود. در صورت مشاهده تخلف، پروندهها برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوط ارسال میشود.
با وجود افزایش ظرفیتها و برنامهریزیهای انجامشده، همچنان مدیریت سفرهای اربعین نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف و همراهی مسافران است. اطلاعرسانی دقیق درباره نرخها، استفاده از مسیرهای رسمی خرید بلیت و گزارش تخلفات میتواند نقش مهمی در کاهش مشکلات داشته باشد.
زائران در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه حملونقل، از جمله گرانفروشی، عرضه نامناسب خدمات یا مشکلات مربوط به بلیت، میتوانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اعلام کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
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