رحمان نیا: دمای هوای زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای هواشناسی، آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد در اغلب مناطق استان شدت خواهد گرفت.
وی افزود: در برخی نقاط، سرعت وزش باد بهصورت موقت به آستانه نسبتاً شدید خواهد رسید که در مناطق مستعد میتواند با خیزش گرد و خاک محلی، کاهش موقت کیفیت هوا و افت دید افقی همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه طی روزهای آینده تغییر محسوسی در الگوی جوی استان رخ نخواهد داد، تصریح کرد: تا پایان هفته جاری، آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد، بهویژه در ساعات بعدازظهر، همچنان پدیده غالب جوی خواهد بود.
رحماننیا ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، در بعدازظهر روزهای یکشنبه و چهارشنبه، افزایش پوشش ابر در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست، اما در حال حاضر شرایط برای وقوع بارش مؤثر یا پدیده جوی قابل توجه پیشبینی نمیشود.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: تا اواسط هفته، تغییرات دمایی قابل توجهی رخ نخواهد داد، اما از نیمه دوم هفته، دمای هوا با شیبی ملایم افزایش مییابد و هوای استان نسبت به روزهای ابتدایی هفته اندکی گرمتر خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در پایان از شهروندان خواست با توجه به وزش باد، بهویژه در ساعات بعدازظهر و در مناطق مستعد، ضمن خودداری از استقرار در کنار سازههای موقت و درختان فرسوده، در ترددهای جادهای نیز احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.
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