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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

دریای مازندران برای شنا و فعالیت‌های دریایی ناایمن است

دریای مازندران برای شنا و فعالیت‌های دریایی ناایمن است

ساری- اداره هواشناسی دریایی مازندران با هشدار نسبت به مواج شدن دریای خزر، اعلام کرد: شنا، قایق‌رانی و فعالیت‌های صیادی در سواحل استان تا ظهر روز دوشنبه ۱۲ مرداد ممنوع است‌

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره هواشناسی دریایی مازندران با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم شرایط نامساعد جوی و افزایش ارتفاع موج در دریای خزر خبر داد و نسبت به هرگونه فعالیت دریایی در سواحل استان هشدار داد.

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، دریای مازندران تا ظهر روز دوشنبه ۱۲ مردادماه مواج و برای شنا و انجام فعالیت‌های دریایی ناایمن خواهد بود.

به همین دلیل شنا، قایق‌رانی، صیادی و سایر ترددهای غیرضروری در دریا تا پایان مدت هشدار ممنوع است و از گردشگران، مسافران و ساکنان مناطق ساحلی درخواست می‌شود از ورود به دریا و حضور در مناطق پرخطر ساحلی خودداری کنند.

هواشناسی دریایی مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تصریح کرده است دستگاه‌های امدادی، نجات‌غریق‌ها و مسئولان مدیریت سواحل نیز در آماده‌باش قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات لازم را ارائه کنند.

هواشناسی مازندران همچنین از بهره‌برداران دریایی، صیادان و مالکان شناورهای سبک خواست ضمن توجه به هشدارهای صادرشده، از هرگونه فعالیت در دریا تا بازگشت شرایط به حالت عادی خودداری کنند.

کد مطلب 6905105

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