محمد بنا: امکانات و شرایط کشتی در حد المپیک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام تختی طی دو روز در شیراز برگزار شد و نفرات برتر اوازن دهگانه مشخص شدند. رقابتهایی که به عنوان یکی از میادین انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای رویدادهای پیش رو از اهمیت فراوانی برای محمد بنا و همکارانش در کادر فنی برخوردار بود.

محمد بنا که به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از نخستین روز رقابتهای جام تختی، تمامی مبارزات را زیر نظر داشت در خصوص سطح کمی و کیفی این مسابقات گفت: این پیکارها چهل سال است که برگزار می شود و همواره با فراز و فرودهای متعددی از نظر کمی و کیفی همراه بوده است. در این دوره هم ما شاهد کیفیت خوبی از نظر مصاف مدعیان داخلی بودیم و رقابتهای خوب و مهیجی را از آنها دیدم.ضمن اینکه برخی فرنگی کاران خارجی از ارمنستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان هم در جام تختی حضور داشتند که البته مبارزات آنها کیفیت چندانی نداشت.

وی افزود: به هر حال این مسابقات برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود چراکه به عنوان یکی از مراحل انتخابی تیم ملی برگزار شد و به جز چهار فرنگی‌کار که معاف بودند، تمامی مدعیان واجد شرایط در این مسابقات به میدان رفتند. ضمن اینکه نخستین اردوی ما نیز با حضور نفرات برتر از روز ۱۰ بهمن ماه آغاز خواهد شد و ما باید طبق برنامه به سوی اهداف آتی برویم.

بنا در پاسخ به این سوال که نفرات برتر جام تختی چقدر شانس حضور در المپیک را خواهند داشت، گفت: کشتی ورزش بسار سختی است و به هیچوجه نمی توان از هم اکنون گفت چه کسی به المپیک می رود. مگر تمامی نفرات برتر رقابتهای جام تختی سال گذشته به رقابتهای جهانی قزاقستان رفتند؟ به نظر من همه باید امیدوار باشند و سعی کنند در ادامه این راه روند خوبی را پشت سر بگذارند.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: کشتی فرنگی ما در حال پوست اندازی است. ما جوانان بسیار خوبی داریم که باید به فکر نقشه های بلند مدتی باشند. آنها باید از هم اکنون برای حضور بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ و یا حتی المپیک ۲۰۲۴ تلاش کنند. البته دیگر نفرات برتر کشتی فرنگی هم باید در اردوها به تمرین بپردازند و برای رسیدن به المپیک ۲۰۲۰ تلاش کنند.

بنا در خصوص سطح توقع مردم و مسئولان از کشتی در المپیک نیز گفت: همیشه نزدیک به المپیک که می شویم همه چیز به کشتی ختم می شود و همه از کشتی انتظار مدال و درخشش دارند. من باید بار دیگر به اظهارات وزیر ورزش اشاره کنم. وی چندی پیش گفت در المپیک توقع چهار مدال را از کشتی داریم که البته توقع نابجایی نیست، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که کشتی در طول تاریخ طولانی حضورش در المپیک همواره با فراز و فرود همراه بوده است.

وی افزود: با توجه به همین موضوع باید گفت شرایط و امکانات کنونی کشتی به هیچ عنوان در حد المپیک نیست. هر چند تمامی مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نهایت سعی و تلاش خود را به کار بسته اند اما باز هم بنا به دلایل مختلف مالی و اقتصادی نمی توان این شرایط را مطلوب دانست. باید به این حقیقت هم اشاره کرده که کمی وکاستی های مالی و اقتصادی برای تمامی رشته ها از جمله فوتبال هم وجود دارد و متولیان ورزش هم با جدیت به دنبال برطرف کردن آن هستند، اما این شرایط به هیچوجه برای مدال آوری کشتی در المپیک کافی نیست.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان گفت: با توجه به این تنگناها و مشکلات نباید توقع زیادی از کشتی داشت. هر چند که ما همواره به خاطر مردم و مسئولان با تمام وجود برای مدال جنگیدیم و این بار همه به تمام توان تلاش خواهیم کرد. اگر که موفق بودیم و مدال گرفتیم که هیچ؛ اما اگر نتوانستیم هم نمی توانند که ما را بکشند!