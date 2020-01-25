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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

اسامی داوران و ناظران هفته یازدهم لیگ برتر والیبال اعلام شد

اسامی داوران و ناظران هفته یازدهم لیگ برتر والیبال اعلام شد

هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان فردا، یکشنبه با شش دیدار پیگیری می‌شود و ۲۴ داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این بازی‌ها را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران، جام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روز یکشنبه با شش دیدار در شهرهای تهران، اصفهان، آمل، یزد، سیرجان و ارومیه پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، اسامی داوران و ناظران این بازی‌ها به قرار زیر است:

*  سایپا – شهرداری گنبد

داور اول: علیرضا قریب، داور دوم: اسماعیل رزقی و ناظرین: خلیل یگانه‌مجد و احمد دامغانی‌نژاد

*  فولاد سپاهان – شهرداری ورامین

داور اول: داود نافعی، داور دوم: قادر صادقی و ناظرین: یونس حسن‌زاده و خضراله ترابی

* کاله مازندران – خاتم اردکان

داور اول: محمد عشق‎‌دوست، داور دوم: مهرداد شوشتری و ناظرین: محمدحسین شفقی و اسماعیل صباغ

*  شهداب یزد – پیام خراسان

داور اول: وحید پورکاشیان، داور دوم: میثم پارسه و ناظرین: شهباز صدری و رسول پیمانی

* فولاد سیرجان – راه یاب ملل مریوان

داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: احسان زحمتی و ناظرین: محمدامیر ظهیری و علی یاوری

*  شهرداری ارومیه – پیکان تهران

داور اول: کیوان عابدزاده، داور دوم: مهدی نویدی و ناظرین: حسین پورکاشیان و بهرام سلیمانی

کد مطلب 4834354
ساناز سلیمان آبادی

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