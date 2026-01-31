به گزارش خبرنگار مهر، مجله «همشهری ۲۴» در تازه‌ترین شماره‌های خود (۱۸ و ۱۹) به معرفی ۱۰۰ فیلم برجسته تاریخ سینمای ایران پرداخته است. این فهرست، نتیجه سال‌ها بررسی و انتخاب منتقدان سینماست و مسیر این هنر از آغاز تا امروز را در بر می‌گیرد.

پس از تجربه موفق پرونده «۱۰۰ فیلم برتر جهان» که با استقبال مخاطبان همراه شد و حتی به چاپ سوم رسید، «همشهری ۲۴» این بار تمرکز خود را بر سینمای داخلی گذاشته است. پرونده جدید، مجموعه‌ای گسترده و خواندنی از آثار شاخص ایرانی را ارائه می‌دهد که می‌توان آن را جمع‌بندی بیش از شش دهه ارزیابی سینمای ایران دانست.

سال ۱۳۹۹، روزنامه همشهری با نظرخواهی از منتقدان، فهرستی از بهترین آثار پس از انقلاب منتشر کرد، اما محدودیت صفحات باعث شد معرفی فیلم‌ها کوتاه و فشرده باشد. نسخه کنونی، نسخه‌ای بازنگری‌شده و کامل‌تر است که نه تنها تعداد و جزئیات بیشتری از آثار را شامل می‌شود، بلکه تغییراتی هم در فهرست نهایی اعمال شده است.

این ۱۰۰ فیلم منتخب، نمایانگر نگاه منتقدان به سینمای ایران است؛ انتخابی که هم ذوق شخصی و هم اهمیت تاریخی، ارزش فرهنگی و جایگاه سینمایی آثار را لحاظ کرده است. آثار شاخصی چون «گاو»، «گوزن‌ها»، «داش‌آکل»، «هامون»، «طعم گیلاس»، «درباره الی» و «دیده‌بان» در این فهرست جای دارند و بازتاب‌دهنده سیر تکامل سینمای کشور هستند.

این شماره همچنین پرونده‌های ویژه‌ای درباره فیلم «گاو» و سینمای مسعود کیمیایی ارائه می‌دهد و گفت‌وگویی اختصاصی با کیمیایی درباره «گوزن‌ها» از بخش‌های خواندنی آن است. همچنین نشستی با حضور خسرو دهقان و امید روحانی، به بررسی تاریخی مواجهه منتقدان با سینمای ایران اختصاص یافته است.

از دیگر بخش‌های قابل توجه، گفت‌وگوی «جواد و آرش به قایق‌سواری می‌روند» است که در آن جواد طوسی و آرش خوشخو به تحلیل آثار و سینماگران بزرگی چون مهرجویی، کیمیایی، بیضایی، کیارستمی، علی حاتمی و ناصر تقوایی می‌پردازند.

با این شماره‌ها، «همشهری ۲۴» تلاش کرده است جامع‌ترین پرونده سال‌های اخیر درباره فیلم‌های برجسته سینمای ایران را فراهم کند؛ پرونده‌ای که برای علاقه‌مندان سینما، منتقدان و پژوهشگران، مطالعه آن جذاب و مفید خواهد بود. این شماره‌ها از طریق همشهری مارکت قابل تهیه هستند.

این شماره از مجله «همشهری ۲۴» در ۵۱۲ صفحه با قیمت ۸۰۰ هزار تومان منتشر شده است.